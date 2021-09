La société Fintech Revolut paie pour un espace de travail Wework basé à Dallas avec Bitcoin – Bitcoin News

La société de technologie financière Revolut, imprégnée de crypto-monnaie, a annoncé avoir acheté un bureau Wework avec bitcoin. Revolut a précisé que l’espace de bureau à Dallas, au Texas, abritera 300 employés pour préparer l’expansion de l’entreprise aux États-Unis.

Revolut paie Bitcoin pour la propriété Wework au Texas

Le 16 septembre 2021, Revolut, la société fintech qui propose aux utilisateurs des services de crypto-monnaie et vise à fournir au monde une « superapplication financière mondiale » a annoncé un accord avec Wework. Selon l’annonce, Revolut tirera parti de l’espace de travail Wework au 6900 Dallas Parkway à Dallas, au Texas. Revolut précise que le paiement de l’espace de travail a été réglé en bitcoin (BTC). La société a déclaré jeudi:

Revolut sera également la première entreprise membre de Wework à signer un nouvel espace utilisant la crypto-monnaie, en particulier le bitcoin, car elle établit son plus grand bureau aux États-Unis.

Bien que cette décision vise à renforcer l’expansion de Revolut aux États-Unis, Revolut a déclaré qu’il introduisait également un concept appelé « stratégie immobilière Revlabs ». La société précise que le premier espace Revlabs est désormais ouvert à Melbourne au centre Wework au 222 Exhibition Street.

“Les Revlabs seront conçus pour faciliter la collaboration et le travail d’équipe, avec environ 70% des espaces de bureau consacrés à la collaboration”, a expliqué la société jeudi. « Le nouveau format répondra à une croissance rapide des effectifs et offrira des espaces pour la pensée créative, le brainstorming, la formation et l’échange de connaissances – certaines des interactions en face à face que les gens ont manquées tout au long de la pandémie. Il y aura également des zones calmes et un espace pour les réunions.

Wework Executive : « La flexibilité est essentielle pour les entreprises en croissance »

Wework a également précisé qu’il était impatient d’être un partenaire immobilier avec Revolut. Fondamentalement, Wework est une société immobilière commerciale américaine créée en 2010. Elle est spécialisée dans les espaces de travail partagés flexibles et le service est utilisé par des startups technologiques et d’autres types d’entreprises aux premiers stades de leur développement.

La société, cependant, n’est pas sans controverse, et en 2019, elle a eu des problèmes car le propriétaire, Softbank Group, a signalé des pertes importantes cette année-là. En novembre 2019, près de 20 % des employés de Wework ont ​​été licenciés.

Cette année-là, la société a révélé qu’elle changeait le conseil d’administration et voulait révoquer le PDG Adam Neumann pour le remplacer par un nouveau dirigeant. En outre, il visait à retirer les membres de la famille de Neumann du conseil d’administration. Neumann a finalement quitté et est reparti avec un package estimé à 1,7 milliard de dollars, et la société a poursuivi avec de nombreux changements d’entreprise.

Lors de l’annonce de Revolut, le responsable mondial des ventes de services financiers chez Wework, Nick Giraudeau, a souligné que les espaces de travail partagés flexibles sont parfaits pour les startups en pleine croissance.

« Wework est ravi d’être le partenaire immobilier mondial de Revolut », a déclaré Giraudeau. « Nous sommes impatients de soutenir leur nouvelle norme pour l’avenir du travail, avec une approche progressive dirigée par les employés qui privilégie la flexibilité, la collaboration et le choix. La flexibilité est essentielle pour les entreprises en croissance, et en prenant en charge les transactions en crypto-monnaie, nous pouvons offrir choix et commodité tout en soutenant les activités innovantes de Revolut.

Que pensez-vous du fait que Revolut devienne un partenaire immobilier avec Wework et paie pour un espace de travail à Dallas avec Bitcoin ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

