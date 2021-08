La société Internet coréenne Kakao envisage l’expansion de la blockchain à Singapour Crypto new media

Kakao pousse son plan d’expansion à Singapour pour Klaytn, sa plate-forme blockchain héritée, suite à sa quête de mondialisation.

Lundi, le Korea Herald a révélé la création de la ville-État de la Fondation Klaytn et de Krust, les nouvelles entités basées sur la blockchain de Kakao. Krust est un accélérateur mondial pour l’adoption de la blockchain. D’autre part, la Fondation Klaytn est une organisation caritative.

Selon son plan à Singapour, la société Internet utilisera les deux entités pour faciliter une infiltration généralisée de son projet de blockchain Klaytn.

De plus, la Fondation propose sa mission d’opérations actives et systématiques dans son expansion du réseau Klaytn. La Fondation a fait cette divulgation plus tôt en août lors de son lancement.

Par ailleurs, la Fondation se déclare prête à impliquer des ressources humaines et financières dans son engagement. Elle affirme que cela augmentera le taux de croissance de son écosystème et approfondira le développement de sa technologie blockchain.

Le trésor de guerre pour le développement de 300 millions de dollars de Kakao soutient l’expansion de Singapour. De plus, l’entreprise inculque un fonds de réserve d’amélioration dédié uniquement à la maintenance des services dans le cadre de son budget d’expansion.

La tendance à l’expansion de Kakao

Semblable à d’autres conglomérats sud-coréens réputés, la société Internet affiche une tendance haussière sur la technologie blockchain. Rappelons l’annonce de la société KT en décembre 2019 pour ses plans pour un projet de crypto-monnaie à Busan. L’implication déteint sur la participation de chaque conglomérat sud-coréen réputé dans les investissements basés sur la blockchain.

Pour le réduire, Cointelegraph a fait état de la récente soumission d’une offre par la société pour diriger le projet de monnaie numérique de la banque centrale de Corée du Sud (CBDC). De plus, en avril, ConsenSys, une entreprise de développement de blockchain, a lancé le développement d’une version privée du réseau Klaytn de Kakao. Cela a été fait en prévision de la possibilité du pilote CBDC.

À elle seule, on s’attend à ce que la Banque de Corée choisisse son partenaire technologique approprié pour le projet pilote CBDC prévu plus tard en août. Dans sa position réputée, Kakao compte plus de 32 collaborations avec des entreprises coréennes et autres. Ce sont tous des fragments du Conseil de gouvernance de Klaytn.

Kakao, en tant qu’entreprise, rêve de maintenir son rythme avec d’autres grands conglomérats asiatiques tels que Naver au sein du théâtre blockchain Asie-Pacifique. De plus, Naver a des plans d’expansion pour son projet de blockchain Line. Les plans vont au-delà du Japon vers l’Asie du Sud-Est.

