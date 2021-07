Ondulation (XRP)

La société japonaise SBI Holdings déclare que le grand livre XRP peut être utilisé pour créer des marchés NFT

Le groupe financier japonais SBI Holdings estime que le jeton XRP et le registre XRP peuvent être utilisés avec des jetons non fongibles (NFT).

Dans un nouveau rapport intitulé «Current Management Information Briefing», SBI a énuméré les raisons pour lesquelles il pense que XRP pourrait être idéal pour les NFT. Le groupe soutient que le XRP a des frais de transaction extrêmement bas et est un actif qui règle les transactions instantanément. La société a déclaré,

« La blockchain XRP Ledger a la capacité de tokeniser non seulement le XRP, mais également une variété d’autres actifs et a des frais de transaction extrêmement bas qui peuvent être réglés instantanément avec un impact environnemental très faible car il n’utilise pas de minage et a des capacités de trading décentralisées.