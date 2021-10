La société mère de Policybazaar fixe la fourchette de prix de l’introduction en bourse à Rs 940-980

Le produit net de la nouvelle émission est proposé pour être utilisé pour améliorer la visibilité et la notoriété des marques

PB Fintech, qui exploite la plate-forme d’assurance en ligne Policybazaar et le portail de comparaison de crédit Paisabazaar, a fixé mercredi la fourchette de prix à Rs 940-980 par action pour sa vente initiale d’actions (IPO) de 5 710 crores de Rs. L’offre s’ouvre le 1er novembre et se termine le 3 novembre.

L’introduction en bourse comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à Rs 3 750 crore et une offre de vente par les actionnaires existants totalisant jusqu’à Rs 1 960 crore à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Dans le cadre de l’OFS, l’unité SoftBank SVF Python II (Cayman) prévoit de vendre des actions d’une valeur d’environ 1 875 crores de roupies. Les cofondateurs Yashish Dahiya et Alok Bansal et d’autres actionnaires céderont également leurs actions.

Il est proposé que le produit net de la nouvelle émission soit utilisé pour améliorer la visibilité et la notoriété des marques, y compris, mais sans s’y limiter, Policybazaar et Paisabazaar ; de nouvelles opportunités d’élargir la base de consommateurs, y compris la présence hors ligne ; investissements et acquisitions stratégiques; expansion de la présence en dehors de l’Inde et des objectifs généraux de l’entreprise.

