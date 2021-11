La société mère Snapchat poursuivie pour avoir minimisé les modifications apportées à iOS

Les investisseurs de la société mère de Snapchat, Snap, poursuivent la société en justice, affirmant qu’elle a induit les gens en erreur sur l’impact que les modifications apportées à la confidentialité dans iOS 14 auraient sur ses activités.

Un investisseur de Snap Inc a poursuivi la société de médias sociaux jeudi, alléguant qu’elle minimisait la façon dont un changement dans la politique de confidentialité d’Apple Inc menaçait les revenus publicitaires. Le procès intenté devant le tribunal fédéral de Los Angeles intervient trois semaines après que les actions de Snap ont chuté de 25 % suite à l’annonce que des modifications restreignant le suivi des utilisateurs sur les appareils Apple avaient nui à la capacité de Snap à cibler et à mesurer la publicité mondiale.

L’investisseur Kellie Black affirme que Snap a fait des déclarations « essentiellement fausses et/ou trompeuses » parce qu’« elles ont présenté de manière inexacte et n’ont pas divulgué les faits défavorables suivants concernant les résultats commerciaux, opérationnels et financiers de la Société, qui étaient connus des Défendeurs ou ignorés de manière imprudente par eux. » Plus précisément, la poursuite prétend que Snap n’a pas divulgué que les changements d’Apple auraient eu et avaient un impact sur les activités publicitaires de l’entreprise, et qu’il a surestimé sa capacité à surmonter les mesures, et qu’il « connaissait, mais minimisait, les risques de l’impact que les changements de confidentialité d’Apple ont eu sur l’activité publicitaire de la société. »

La poursuite est une action collective représentant toute personne qui a acheté des actions de Snap et a été endommagée par les réclamations, décrites comme étant si nombreuses qu’il ne serait pas pratique de toutes les joindre dans la poursuite. La poursuite demande des dommages-intérêts au demandeur et au groupe.

Comme le note la poursuite, en octobre, les actions de Snap ont chuté d’environ 25% après qu’il est apparu qu’elle continuait de lutter contre les changements de confidentialité d’Apple et avait donc manqué son objectif de bénéfices. Dans iOS 14.5 plus tôt cette année, Apple a effectué un suivi tiers à l’aide d’un identifiant IDFA dans les applications et les services dans le but de faire la publicité d’une expérience d’inscription, avec de nombreuses enquêtes indiquant que la plupart des gens se désengagent. Lors d’un récent appel aux résultats, le PDG d’Apple, Tim Cook, a réitéré que la décision d’Apple était extrêmement populaire auprès des utilisateurs d’iPhone 13 et de ses autres meilleurs iPhones.