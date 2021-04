Extraction de Bitcoin

La société minière Bitcoin basée aux États-Unis, Foundry est maintenant le cinquième plus grand pool minier

Les États-Unis contestent enfin la domination minière chinoise du Bitcoin, et ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’un retournement complet ne se produise, estime le fondateur et PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert.

Foundry USA, une filiale à 100% de Digital Currency Group (DCG), s’est classée jeudi au cinquième rang du pool minier BTC – devenant le premier pool non chinois à franchir le cap. Au moment d’écrire ces lignes, le pool est retombé au huitième rang, les pools Binance, Huobi et BTC.com dépassant le pool minier américain.

Jeudi, les données de BTC.com ont montré Foundry USA comme le cinquième plus grand pool avec son hashrate quotidien dépassant 10.10 Exahashes par seconde, soit près de 8% du hashrate total de l’exploitation minière Bitcoin. Le hashrate quotidien est depuis tombé à 5,54 Eh / s ou 4,13% du hashrate total.

“Incroyablement fier d’annoncer que le pool de minage de bitcoins Foundry the USA de Foundry Services vient de devenir l’un des 5 meilleurs pools au monde”, a écrit Barry Silbert, PDG de DCG, sur Twitter. «Le hashrate de Bitcoin se déplace rapidement de la Chine vers l’Amérique du Nord.»

La société minière basée aux États-Unis a connu une croissance exponentielle depuis le lancement de sa phase bêta en octobre 2020. Ce n’est qu’en mars que la société a annoncé qu’elle ouvrirait ses services miniers au public après une phase de lancement bêta réussie – et la nouvelle semble s’être encore amplifiée. La puissance de hachage de Foundry.

À l’époque, Foundry était le 12e plus grand pool minier avec seulement 1,4% de la puissance de hachage totale, soit 2,77Eh / s.

Bitfarms Ltd. est la dernière société à rejoindre le pool Foundry USA en achetant 2465 machines d’extraction Whatsminer M30S Bitcoin via les services de Foundry. C’est la première fois que Bitfarms rejoint un pool basé en Amérique du Nord, montrant la croissance de l’exploitation minière Bitcoin à travers le continent.

Selon un article, les machines supplémentaires devraient augmenter le hachage opérationnel de Bitfarm de 133 pétahashes par seconde. Emiliano Grodzki, PDG de Bitfarms, a déclaré:

«Nous sommes ravis de nous associer à un fournisseur de financement d’équipement de premier plan pour garantir un accès rapide et fiable à la dernière génération de machines d’extraction Bitcoin et pour continuer à développer notre activité.»

Le partenariat verra Bitfarm recevoir également d’autres mises à niveau et réhabilitation de ses anciennes machines minières.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.