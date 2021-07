La société minière de Bitcoin Core Scientific annonce son intention de devenir publique new Crypto new media

Core Scientific, un opérateur minier de crypto-monnaie aux États-Unis, a annoncé sa prochaine inscription au Nasdaq grâce à une fusion avec Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. Selon les rapports, l’accord avec la société d’acquisition à usage spécial vaut 4,3 milliards de dollars.

Core Scientific est récemment devenu l’un des plus grands fournisseurs d’infrastructure et d’hébergement de chaînes de blocs, tout en devenant l’un des plus grands mineurs d’actifs numériques en Amérique du Nord. La société fabrique principalement du Bitcoin et a généré près de 60 millions de dollars de revenus en 2020. En fait, la société anticipe un énorme chiffre d’affaires de 493 millions de dollars en 2021. Pourquoi un si grand bond ?

Eh bien, grâce à la Chine et à sa répression des usines minières, on a vu des mineurs se déplacer dans différentes parties du monde à la recherche d’électricité et d’infrastructures bon marché. De nombreux mineurs ont afflué aux États-Unis, ce qui a modifié la dynamique minière établie depuis près d’une décennie maintenant. Plus tôt en juillet, Darin Feinstein, fondateur de Blockcap et Core Scientific avait noté,

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons connu une croissance importante des infrastructures minières aux États-Unis. Nous avons remarqué une augmentation massive des opérations minières cherchant à se délocaliser en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis. »

Bien que ces chiffres n’incluent pas l’exode minier hors de Chine, la part des États-Unis sur le marché minier est probablement encore plus importante maintenant. Selon Fred Thiel de Marathon Digital,

“500 000 anciennes plates-formes de mineurs chinoises recherchent des maisons aux États-Unis Si elles sont déployées, cela signifierait que l’Amérique du Nord aurait près de 40 % du hashrate mondial d’ici la fin de 2022.”

Avec plus de mineurs se déplaçant vers l’Amérique du Nord, l’estimation de Core pour son chiffre d’affaires 2021 semble appropriée. Jusqu’à présent, Core a frappé plus de 3 000 BTC, dont 1 683 pour son propre compte, selon le co-président et PDG Mike Levitt. Il cherche également à construire plus d’installations dans potentiellement un ou deux autres États. Actuellement, il exploite 80 000 plates-formes, mais il espère augmenter la valeur à 300 000 d’ici la fin de 2022, selon Levitt.

« Nous sommes tous vendus. Chaque élément d’infrastructure que nous pouvons construire — et nous sommes les plus gros — nous avons de la demande. Nous n’avons pratiquement plus de capacité jusqu’en 2022, et nous en construisons davantage. »

Bien que l’extraction de crypto ait reçu beaucoup de critiques de la part des observateurs compte tenu de son impact environnemental, Core cherche également à résoudre ce problème. Selon l’entreprise, elle gère déjà une entreprise 100% neutre en carbone et tire 56% de son électricité de sources durables, notamment solaire, éolienne, hydraulique et nucléaire. De plus, elle achète également des crédits carbone pour compenser le reste.

Ses concurrents dans le pays comprennent actuellement Riot Blockchain et Marathon Digital, qui ont tous deux une capitalisation boursière de 2,18 milliards de dollars et 2,25 milliards de dollars, respectivement. Cependant, avec l’arrivée de plus de puissance de hachage dans le pays, une part plus importante de l’activité sera distribuée en Amérique du Nord dans les années à venir.