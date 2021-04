La société minière de Bitcoin Ebang lance l’échange de crypto Ebonex

Ebang, une société cotée en bourse fournissant du matériel minier pour des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC), a officiellement annoncé le lancement de son propre échange de crypto-monnaies.

Selon une annonce de lundi, les investisseurs qualifiés pourront bientôt s’inscrire et négocier sur l’échange de crypto-monnaie d’Ebang baptisé Ebonex.

Le PDG et président d’Ebang, Dong Hu, a déclaré: «Ces dernières années, nous avons fait un investissement considérable dans le recrutement de talents en R&D, ainsi que dans l’innovation et l’itération des produits. Le lancement de notre activité d’échange de crypto-monnaie augmentera non seulement les sources de revenus de notre activité de crypto-monnaie, mais optimisera également le développement de notre chaîne industrielle blockchain.

Ebonex prend en charge les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ether (ETH), ainsi que Stablecoin Tether (USDT). Les autres pièces prises en charge incluent Litecoin (LTC), Cardano (ADA), Zcash (ZEC), Dash (DASH), Tezos (XTZ), EOS et Monero (XMR).

L’échange a initialement été lancé dans une phase bêta sur invitation uniquement à la mi-mars.

L’annonce n’a pas mentionné les juridictions éligibles pour négocier sur le nouvel échange cryptographique d’Ebang. Ebang n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, Ebang a été cotée sur le marché mondial du Nasdaq sous le symbole EBON en juin 2020, devenant ainsi le deuxième fabricant de mineurs de Bitcoin à entrer en bourse sur une bourse des États-Unis après la société minière chinoise de crypto-monnaie Canaan.