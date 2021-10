La société norvégienne de technologie électronique Dfavo étend sa présence en Inde

Co-fondée par Harinder Aulakh, né en Inde, avec Pal Kvalheim, la société est basée à Chandigarh et son siège est à Oslo, en Norvège. Il s’appelait auparavant Studyportal.io.

La société norvégienne de technologie électronique Dfavo a déclaré qu’elle s’efforçait de permettre aux étudiants indiens de naviguer dans le monde post-pandémique des études dans des universités étrangères et a déjà permis à plus de 10 000 étudiants indiens d’étudier à l’étranger au cours de ses 12 premiers mois d’activité en Inde. La plate-forme est utilisée par environ 3 400 partenaires de distribution et offre un accès à quelque 1 100 établissements d’enseignement à travers le monde.

Co-fondée par Harinder Aulakh, né en Inde, avec Pal Kvalheim, la société est basée à Chandigarh et son siège est à Oslo, en Norvège. Il s’appelait auparavant Studyportal.io.

Aulakh, fondateur et directeur de l’exploitation de Dfavo, a déclaré que la société soutenait les étudiants à chaque étape du processus de candidature, des conseils sur les différentes écoles et formations à la fourniture d’une assistance pour les demandes de visas dans les pays de destination.

En plus d’aider les étudiants indiens à choisir un institut étranger, Dfavo vise également à faire de l’Inde une destination pour les étudiants étrangers. À cette fin, il aide les étudiants africains à étudier dans les universités indiennes. Il aide également les étudiants népalais à étudier dans des établissements japonais.

Kvalheim, co-fondateur et PDG de Dfavo, a ajouté que l’accès à une éducation de qualité est l’un des objectifs de développement durable des Nations Unies pour aider à réaliser un avenir meilleur pour tous. « Nous considérons l’Inde comme notre marché domestique car c’est le pays où nous avons lancé nos services et où travaille la plupart de notre grande équipe », a-t-il déclaré.

Au cours des prochains mois, Dfavo développera son service d’assistance aux étudiants indiens qui souhaitent étudier à l’étranger ; étendre les opérations en Inde; faire de Dfavo un lieu de travail de premier plan et un employeur préféré en Inde ; et soutenir la croissance économique grâce à la technologie des services et à l’entrepreneuriat.

