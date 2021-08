La société Pokémon a ouvert un compte TikTok au Japon

in

Image : La société Pokémon

Si vous êtes intéressé par les dernières tendances des médias sociaux, vous avez peut-être entendu parler d’une petite plate-forme appelée TikTok. Blague à part, The Pokémon Company a maintenant ouvert un compte officiel, en particulier au Japon.

Le plan est de “offrir une expérience de monstre de poche encore plus proche” aux fans. Pour démarrer la chaîne, des vidéos de danse Pikachu ont été téléchargées. Vous pouvez également voir la bannière spéciale (ci-dessous).

Image : via TikTok

Le hic, encore une fois, c’est qu’il semble être verrouillé par région – donc à moins que vous ne soyez situé au Japon ou que vous ayez recours à certaines autres méthodes, vous ne pourrez probablement pas voir les vidéos de ce compte.

Pokémon TikTok rejoindra divers autres comptes de médias sociaux officiels sur Twitter, Facebook et Instagram.

Dans des nouvelles quelque peu liées, la semaine prochaine, The Pokémon Company diffusera un Pokémon Presents spécial de style Nintendo Direct le 18 août. Il présentera des nouvelles sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et Pokémon Legends: Arceus.

‼️

Attention, dresseurs ! Branchez-vous sur notre chaîne YouTube le mercredi 18 août 2021 à 6 h 00 HAP pour une présentation vidéo #PokemonPresents mettant en vedette #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl et #PokemonLegendsArceus ! pic.twitter.com/quBEdaCce2 – Pokémon (@Pokemon) 13 août 2021

Seriez-vous intéressé à suivre un compte Pokémon TikTok ? Utilisez-vous même cette plate-forme? Dites-nous ci-dessous.