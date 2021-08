La société Pokémon Company déclare en fait les droits des homosexuels

Capture d’écran : TiMi / Kotaku

Pokémon Unite explose en ce moment, et avec un nouveau patch sur les serveurs début août, de nombreux joueurs ont suivi les comptes associés pour se tenir au courant des nouvelles du MOBA. Mais le jeu n’est pas géré par The Pokémon Company ou Game Freak, et est plutôt développé par le développeur chinois TiMi Studio Group. Le compte Twitter officiel a été assez bavard ces derniers temps, alors un joueur l’a lancé avec un mème populaire les encourageant à dire les droits des homosexuels.

Vous avez probablement déjà vu cela auparavant – juste cette semaine, quelqu’un a payé l’annonceur original de Halo pour dire les droits trans. C’est devenu une chose de demander à des célébrités de répéter cette phrase ou des variantes de celle-ci, parce que la barre est tellement basse que quelqu’un qui ose dire quelque chose d’aussi vaguement politique que le simple concept d’égalité des droits pour les personnes homosexuelles se sent comme une victoire pour la communauté . Les marques disent toujours qu’elles sont inclusives, mais c’est généralement dans les termes les plus larges possibles. Le plus souvent, les marques adjacentes à Nintendo ne disent rien qui ressemble vraiment à de la politique.

Mais TiMi Group Studio n’a pas reçu le mémo sur la stratégie de relations publiques ici et, plutôt que d’ignorer la blague ou simplement de taper « droits des homosexuels » pour des points Internet faciles, son responsable des communications a plutôt répondu : « pourquoi ? les droits des joueurs hétérosexuels sont tout aussi importants. Les tweets sont maintenant supprimés, bien que les captures d’écran montrent que le compte de TiMi a fait plusieurs autres réponses.

Capture d'écran : Twitter/Kotaku

Alors que les publications tombaient, des heures plus tard, le compte TiMi a expliqué qu’il avait fait une erreur.

Quelqu’un a répondu à cela en suggérant que c’était important parce que tout le monde n’a pas les mêmes droits dans la société. À cela, TiMi Studio Group a répondu, “a appris une leçon sérieuse”.

La société Pokémon, quant à elle, a déclaré qu’elle n’approuvait en aucun cas tout ce qui avait été dit par TiMi, et qu’en outre, elle allait… s’en occuper d’une manière ou d’une autre. Un représentant de la Pokémon Company a déclaré à Kotaku que la société de collecte de monstres ne dirait rien de plus sur le sujet, il n’y a donc aucune idée réelle de la façon dont la situation sera gérée.

Chez The Pokémon Company International, nous croyons en un monde juste et équitable et que chaque personne, employé et fan a les compétences, les pouvoirs et le but uniques pour contribuer à cette cause commune. Dans ce cadre, nous célébrons l’humanité de chaque individu et soutenons pleinement la communauté LGBTQIA+.

La diversité, l’équité et l’inclusion sont les fondements de notre culture d’appartenance, et notre valeur fondamentale d’intégrité et de respect souligne l’importance de traiter les gens avec respect et empathie pour créer un environnement ouvert et confiant.

Ces déclarations ne correspondent pas à nos croyances, notre culture ou nos valeurs et sont fondamentalement fausses. Nous travaillons avec notre partenaire externe pour remédier à la situation.