La société Pokémon veut voir vos animaux de compagnie, et les prix sont à gagner

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pour célébrer la sortie prochaine de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, The Pokémon Company a lancé un vrai concours Pokémon – pour vos animaux de compagnie.

Le ‘Pokémon Presents Super Pet Contest’ suit la formule des événements Diamond and Pearl’s Contest, les fans pouvant soumettre des photos de leurs animaux de compagnie dans trois catégories : intelligent, mignon et cool. Si vous avez un animal de compagnie qui a ce qu’il faut, les inscriptions sont acceptées jusqu’au 9 novembre à 8h00 GMT, mais vous devrez être originaire du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne ou des États-Unis pour participer.

Tous les détails et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site Web de Pokémon ; l’événement sera jugé par la star américaine Michelle Visage, et les candidatures gagnantes recevront des prix tels que des copies de Brilliant Diamond et Shining Pearl sur Switch, une Switch Lite et des jouets en peluche.

La célèbre juge Michelle Visage sélectionnera les heureux gagnants. (Image : @Pokemon)

Y participerez-vous ? Si c’est le cas, assurez-vous d’avoir vos entrées et restez à l’écoute pour la cérémonie des gagnants qui sera hébergée sur la chaîne YouTube officielle Pokémon le 16 novembre.