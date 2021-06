La société PUBG Krafton prévoit de lever 5 milliards de dollars en introduction en bourse

La société de jeux vidéo coréenne Krafton estime qu’elle rapportera 5 600 milliards de yens (5 milliards de dollars) lors de son prochain appel public à l’épargne.

Tel que rapporté par Bloomberg, il s’agira de la dernière introduction en bourse que la Corée du Sud ait jamais vue. Krafton vendra plus de 10 millions d’actions, le cours de ses actions devant se situer entre 458 000 yen (409,51 $) et 557 000 yen (498 $) chacune. Apparemment, la société finalisera ce coût d’ici le 9 juillet avant sa cotation le 22 juillet.

Si Krafton se rapproche de l’extrémité supérieure de cette fourchette, il pourrait alors avoir une capitalisation boursière de 28 000 milliards de yens (25 milliards de dollars). Plus tôt cette année, une société d’investissement a estimé que la société valait 20 000 milliards de yens (17,9 milliards de dollars); cette nouvelle valorisation potentielle est plus proche des 27,2 milliards de dollars auxquels une autre entreprise a évalué Krafton en janvier.

En avril, la société a déposé une demande d’introduction en bourse. Krafton est surtout connu pour la série de jeux vidéo Playerunknown’s Battlegrounds, qui s’est vendue à plus de 70 millions d’unités sur PC et console depuis ses débuts en mars 2017. Pendant ce temps, PUBG Mobile a été téléchargé plus d’un milliard de fois et – fin 2020 – avait rapporté environ 4,3 milliards de dollars de revenus.

