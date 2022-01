La société que nous gardons et où cette société est principalement détenue

Quand j’étais adolescent, j’entendais parfois des personnes plus âgées exprimer leurs inquiétudes à l’idée que leurs enfants soient en mauvaise compagnie, qu’ils traînent avec d’autres enfants qui, d’une manière ou d’une autre, les égareraient. C’était une inquiétude alimentée par beaucoup de films, mais probablement aucune plus aiguë à ce sujet que ce film dramatique de James Dean, Rebel Without a Cause, un film que j’ai étudié assez attentivement dans l’espoir d’être un rebelle sans cause comme James Dean. Il était la quintessence du cool au milieu des années 50, un statut qui n’a été amélioré que par le moment et la manière de sa disparition.

La phrase la plus couramment entendue pour décrire des enfants comme ceux pour qui je me modelais était « délinquant juvénile ». Cette expression a cessé d’être utilisée il y a longtemps, bien qu’il vienne à l’esprit maintenant que Spielberg avait fait un remake de West Side Story, un film sur les grondements entre de jeunes délinquants en guerre dansant à travers des combats au couteau sur du gazon. (Sionann, ma fille aînée, a adoré le remake de Spielberg, juste pour info. Elle connaît une chose ou deux sur les films parce qu’elle a vu un film ou deux.)

Lorsque mes filles étaient adolescentes, à mon tour, je craignais qu’elles ne soient en mauvaise compagnie, même si le «délinquant juvénile» avait déjà cessé d’être utilisé. Les inquiétudes de ma génération au sujet de nos enfants s’étaient toutefois élargies. Dans les années 50, il était très peu probable que les enfants des petites villes rencontrent des trafiquants de drogue sur le chemin de l’école et qu’ils aient à enjamber des sans-abri sur les trottoirs. De plus, nous n’avions jamais entendu le terme « réchauffement climatique » et la population mondiale était presque la moitié de ce qu’elle est maintenant.

En tant que retraité, je me suis progressivement retiré du monde, un retrait accéléré et intensifié par la pandémie et le problème accessoire de la folie qui éclate partout dans un pays qui a plus d’armes que d’habitants.

Mais nous sommes des animaux sociaux, et comme les autres créatures de mon espèce, j’ai toujours soif de contact humain. Et donc, comme des millions d’autres, j’ai recours aux réseaux sociaux pour cette solution, avec beaucoup d’« amis » sur Facebook, par exemple, que je n’ai jamais rencontrés pour la plupart, mais dont un grand nombre me plaît. . Cela me plaît quand leurs noms apparaissent, ou quand ils aiment ou font semblant d’aimer quelque chose que j’ai écrit.

Pourtant, les médias sociaux ne sont pas toujours un plaisir. Même quand cela offre des plaisirs (est-ce qu’il peut y avoir trop de photos de chatons, ou de chiots, et n’est-ce pas agréable de savoir qu’une partie de notre antipathie pour certaines personnalités est partagée par d’autres ?) il y a, pour moi du moins , le sentiment tenace que je gaspille des moments qui pourraient être mieux utilisés.

Mais nous voici, ensemble le premier jour d’une nouvelle année. Je suppose que presque tout le monde susceptible de lire ces mots partage mes appréhensions au sujet de l’année à venir. L’année que nous venons de traverser nous a tous donné des leçons d’espoirs déçus. 2021 a commencé avec un sentiment de soulagement. Nous pensions que nous nous étions débarrassés de l’exposition quotidienne tueuse d’esprit à Donald Trump, en supposant qu’il serait bientôt obligé de se taire et de disparaître progressivement d’être une telle ponction sur notre vie quotidienne. Cela, comme nous le savons trop bien, ne s’est pas passé ainsi.

Il y a un an la semaine prochaine, un nombre effrayant de yahoos, de nationalistes blancs assortis et de fascistes anti-démocratie ont pris d’assaut le Capitole, saccageant l’endroit, cherchant à faire du mal à Nancy Pelosi et à pendre Mike Pence.

Peu de temps après, les médias de droite ont commencé à nous éclairer tous, convainquant un grand nombre d’Américains que nous n’avions pas réellement vu ce que nous avions en fait vu. Bien qu’on nous ait dit que c’était juste une journée « touristique » normale à DC, mais nous savions mieux. Ou la plupart d’entre nous l’ont fait. C’était une déception, mec, un peu comme tant de déceptions que nous avions vécues sous Trump quand tout le monde semblait être capable d’oublier des choses qui avaient été dites ou faites juste un jour ou deux plus tôt. Nous sommes venus voir comment cette stratégie Big Lie. employé si habilement par les propagandistes d’Hitler, fonctionnerait avec autant de succès ici même, au pays des libres et au foyer des braves.

Après cette rafle au Capitole, nous nous retrouverions bientôt à penser que le virus COVID était sur le point de devenir une chose du passé. Nous avons assisté à la mise en œuvre d’un effort de vaccination massif et, pour la plupart d’entre nous, une fois que nous avons eu notre Pfizer ou notre Moderna, nous avons commencé à nous considérer comme des survivants de la grande pandémie déclenchée en 2019 et qui traîne toute nos journées jusqu’en 2020.

Non seulement cela, mais Biden et les personnes qu’il a nommées avec lui semblaient infiniment plus grands, compétents et moins corruptibles que Trump et ses divers singes volants.

Mais nous avions à peine passé un mois à nous aventurer sans nos masques avant qu’il ne commence à sembler que nous poussions peut-être notre chance. Puis vint l’omicron, un tueur d’humeur s’il en est.

C’était, si ma mémoire est bonne, peu de temps après le retrait mal orchestré d’Afghanistan, la flambée des prix de l’essence et les histoires de plus en plus effrayantes sur ce qu’omicron pourrait présager pour nous tous, en particulier peut-être pour les bébés.

Les chiffres du sondage de Biden se sont effondrés, les médias nous ont traités de pessimisme quotidien à propos du bain de sang à mi-parcours de 2022 qui attend les démocrates.

Il y avait, ne l’oublions pas, des millions et des millions d’acres consumés par les incendies en Californie et dans de nombreux autres endroits où même un seul pin pouvait être trouvé. Le réchauffement climatique était l’une de ces choses que les ailiers droit avaient longtemps définie comme un canular, mais il devenait de plus en plus difficile, même pour eux, de continuer dans le déni.

Il y avait bien sûr quelques points de lumière. Le premier des projets de loi de relance a été adopté sans l’aide des républicains. Le flic qui a tué George Floyd a été condamné. Et l’année s’est terminée par la condamnation de Ghislane Maxwell, proxénète amoral du mystérieux mort Jeffrey Epstein.

Pourtant, même avec des démocrates au pouvoir, il n’y avait pas grand-chose pour garder le vent dans les voiles de la gauche.

Et donc je m’attends à ce que je ne parvienne encore une fois à rompre ma connexion avec Facebook, une entreprise qui me met vraiment mal à l’aise, sachant que je suis miné et manipulé par l’un des prix putzes de notre temps, exécutant un système que peu d’entre nous en fait comprendre alors que nous défilons nos vies, à la recherche d’aventures ou de tout ce qui se présente à nous.

Néanmoins, l’espoir est éternel. Ou alors nous l’espérons. Je sais que mes espoirs se renouvellent presque quotidiennement par des choses partagées par des « amis », même ceux que je ne connais que virtuellement.

Alors, à eux, je dis bonne année, ainsi que mes remerciements à tous ceux qui m’ont offert des moments lumineux l’année dernière. Je le dis avec hésitation, avec l’espoir fragile qui nécessite le renouveau constant que ces amis aident à soutenir.

Je voulais citer des noms, mais je savais avec certitude que j’oublierais des gens qu’il ne fallait pas oublier. J’espère que vous savez qui vous êtes. Et si vous ne le faites pas, envoyez-moi une ligne et demandez. Si vous pensez être quelqu’un que je considère comme un ami, je ne manquerai pas de vous le faire savoir si ce n’est pas le cas.

En attendant, la tête haute et les épaules en arrière. Restez calme et continuez, car c’est reparti.

