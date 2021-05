La société sud-américaine MercadoLibre ajoute 0,8 million de Bitcoin à sa trésorerie

La société de marché en ligne a également enregistré une perte trimestrielle plus importante, frappée par une facture fiscale plus élevée. Pendant ce temps, sa branche fintech, Mercado Pago, a signalé une augmentation de 81,8% du volume total des paiements pendant la pandémie.

La place de marché en ligne argentine MercadoLibre Inc, constituée aux États-Unis, est la dernière entreprise à investir dans Bitcoin. Le dépôt de la SEC se lit comme suit:

«Dans le cadre de notre stratégie de trésorerie ce trimestre, nous avons acheté 7,8 millions de dollars en bitcoin, un actif numérique que nous divulguons dans nos actifs incorporels à durée de vie indéfinie.»

Le passage de la société sud-américaine à Bitcoin afin de se protéger de la dégradation de la monnaie est intervenu alors que MercadoLibre a enregistré une perte trimestrielle plus importante mercredi, frappée par de faibles marges et une facture fiscale plus élevée.

La charge de revenu de la société a grimpé à 43,5 millions de dollars au premier trimestre clos le 31 mars, contre 4,4 millions de dollars un an plus tôt, tandis que sa marge bénéficiaire brute a diminué d’environ 5% à 42,9%. Parallèlement, la perte nette a augmenté de plus de 61% pour s’établir à 34 millions de dollars, et excluant les charges d’impôts; la société a affiché un bénéfice net de 9,5 millions de dollars.

Les pertes de change de MercadoLibre se sont élevées à 15,1 millions de dollars en raison des coûts supplémentaires d’achat de dollars américains suite aux restrictions imposées par le gouvernement argentin.

La société augmente également ses investissements dans des domaines clés tels que les services et les entrepôts de fintech, face à la concurrence d’un géant comme Amazon.

Le chiffre d’affaires trimestriel a quant à lui plus que doublé pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Avec la deuxième vague de Covid-19 qui a frappé le Brésil, qui représentait 56% du chiffre d’affaires total de la société, la flambée des achats en ligne et du paiement numérique dans la région et dans les pays voisins, dont l’Argentine, s’est poursuivie.

Sa branche fintech, Mercado Pago, a signalé une augmentation de 81,8% à 14,7 milliards de dollars du volume total des paiements alors que la société accélère son moteur de paiement numérique pendant la pandémie.

Bitcoin / USD BTCUSD

57 338,9941 1 479,352,58 $

Volume 67,21 b Variation 1479,35 $ Ouvert 57338,99 $ 41 Circulation 18,7 m Plafond du marché 1,07 t

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.