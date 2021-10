La société suédoise FinTech nomme l’ancien directeur de Nordea Trade Finance au poste de PDG

Enigio, une société de technologie de pointe basée à Stockholm, a nommé Patrik Zekkar, ancien directeur des finances commerciales de la banque nordique Nordea, en tant que nouveau PDG. La société a annoncé cette nouvelle dans un article de blog plus tôt dans la journée, notant que le rôle de Zekkar consistera à diriger et à développer son entreprise. Zekkar serait bien versé dans la mise à l’échelle et la croissance des entreprises dans le domaine du commerce et de la technologie de la chaîne d’approvisionnement.

Selon le billet de blog, la nomination de Zekkar est une étape clé pour aider Enigio à se transformer en un fournisseur mondial de solutions standardisées pour les documents originaux numériques et autorisés. La solution de suivi originale de l’entreprise aide à numériser les entreprises en éliminant les documents papier.

Pour y parvenir, la technologie permet la création de documents originaux numériques que les commerçants peuvent transférer de manière transparente grâce à la technologie du grand livre distribué. Grâce à des documents originaux numériques, les parties impliquées dans une transaction peuvent gérer, vérifier et enregistrer avec précision la possession.

Souhaitant la bienvenue à Zekkar, le président d’Enigio, Carl Knutsson, a déclaré que sa profonde compréhension du secteur du financement du commerce et son empressement à perturber le secteur par la trace – la technologie d’origine aiderait Enigio à passer au niveau supérieur. . Knutsson a ajouté que le conseil d’administration de la société soutient pleinement et a confiance dans la capacité de Zekkar à exécuter la stratégie d’Enigio.

Les banquiers continuent de rejoindre l’espace FinTech

Euphorique de rejoindre Enigio, Zekkar a déclaré :

Sans aucun doute, Enigio possède la meilleure solution au monde pour créer et gérer des documents numériques originaux, répondant aux besoins de numérisation complète des chaînes d’approvisionnement, du financement du commerce et de la logistique, ainsi que d’autres domaines.

Cette nouvelle intervient alors que les sociétés FinTech continuent de débaucher les responsables des banques pour les aider à renforcer la confiance de leurs utilisateurs. Avant la nomination d’Enigio de Zekkar au poste de PDG, Coinbase, basé à San Francisco, a embauché le codirecteur des affaires gouvernementales de Goldman Sachs, Faryar Shirzad, en tant que directeur des politiques en mai. Avant de rejoindre Coinbase, Shirzad avait travaillé chez Goldman Sachs pendant 15 ans.

L’échange de crypto-monnaie Luno a également nommé Alwyn Jones en tant que directeur financier. Avant cela, Jones a été directeur financier de la banque numérique britannique Monzo après avoir quitté Barclays en 2018. Bitstamp Exchange a également embauché l’ancien COO de Starling Bank Julian Sawyer en tant que PDG en 2020.

Alors que le risque d’entrer dans le secteur des FinTech est énorme pour les professionnels de la finance, beaucoup sont prêts à prendre le risque, selon Mark Freebairn, directeur financier de la société de recherche de cadres Odgers Berndtson. Selon Freebairn, les professionnels de la finance sont attirés par la technologie derrière les crypto-monnaies et la possibilité de gros gains.

