La société suisse de technologie financière Leonteq étend ses services de crypto-monnaie à l’Allemagne et à l’Autriche Crypto new media

in

L’institution financière basée en Suisse – Leonteq AG – a annoncé son partenariat avec ICF BANK AG pour présenter des offres d’actifs numériques aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux clients privés en Allemagne et en Autriche. L’initiative offrirait aux investisseurs une exposition à 18 crypto-monnaies, dont les principales, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Leonteq s’étend hors de Suisse

Leonteq AG – une société suisse spécialisée dans les produits financiers structurés – a annoncé qu’elle autoriserait les investisseurs en Allemagne et en Autriche à opérer avec 18 crypto-monnaies. Ceux-ci incluent Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Cardano, etc.

La société fintech a en outre révélé que son partenaire était l’institution basée à Francfort – ICF BANK AG. Björn Geidel – responsable de l’offre crypto chez Leonteq – a noté que l’organisation suisse couvre désormais près de 76% de la capitalisation boursière totale de la classe d’actifs dans les zones allemande et autrichienne.

“Nous sommes fiers d’offrir à nos clients un univers sous-jacent aussi large et des opportunités d’investissement uniques dans divers thèmes de l’espace crypto tels que les technologies de la finance décentralisée, du stockage ou de la blockchain dans un format sécurisé” – a-t-il ajouté. Björn Geidel, Source : Börse Social

A son tour, Sascha Rinno – membre du Directoire d’ICF BANK – a noté que les investisseurs de la région DACH (Autriche, Allemagne et Suisse) ont montré un appétit croissant pour les opérations d’actifs numériques. Il a affirmé que la collaboration avec Leonteq serait bénéfique pour ceux qui souhaitent rejoindre le marché de la cryptographie :

« Grâce à cette coopération avec Leonteq, nous répondons à l’intérêt des investisseurs institutionnels ainsi que des investisseurs privés pour les actifs cryptographiques. Leonteq est un émetteur établi qui est synonyme d’excellence et de qualité dans le domaine des certificats structurés et des actifs cryptographiques, et nous sommes ravis de travailler avec eux.

Leonteq est une grande entreprise de fintech dont le siège est à Zurich. Elle propose des produits financiers structurés ainsi que des produits d’assurance. La société dessert plus de 50 marchés et a déclaré plus de 140 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Les banques suisses se concentrent sur la crypto

L’environnement de crypto-monnaie en Suisse semble convenir aux banques locales car certaines d’entre elles ont récemment annoncé leur intention de lancer de tels services.

Par exemple, en mai, la banque d’investissement multinationale – UBS Group – a envisagé de permettre à ses clients fortunés d’investir dans des actifs numériques plus tard en 2021. Cependant, l’institution financière a mis en garde contre la tristement célèbre volatilité du secteur des crypto-monnaies et permettrait aux clients d’allouer un ” très petite partie » de leur richesse totale.

Comme CryptoPotato l’a signalé il y a un mois, Sygnum Bank – une autre institution financière basée en Suisse – a révélé qu’elle deviendrait la première banque à fournir le jalonnement Ethereum 2.0. La société a expliqué que les services de jalonnement sont entièrement intégrés à sa plate-forme, mettant en évidence une sécurité accrue.

La source