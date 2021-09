La société UX de Seattle Blink rachetée par le géant indien des services informatiques Mphasis

in

Les cofondatrices de Blink, Karen Clark Cole (à gauche) et Kelly Franznick. (Photos clignotantes)

La société d’expérience utilisateur et de conception Blink, basée à Seattle, a été acquise par Mphasis, un géant des services informatiques coté en bourse basé à Bangalore, en Inde.

Fondée il y a 21 ans, Blink travaille avec des sociétés telles qu’Amazon, Apple, Microsoft, la NASA et Starbucks. La société emploie plus de 130 personnes dans ses bureaux à Seattle, Austin, Boston, San Diego et San Francisco. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 34 millions de dollars jusqu’à présent cette année, selon la PDG et co-fondatrice Karen Clark Cole.

Blink conservera son nom après l’acquisition et tous les employés resteront à bord.

Fondée en 1998, Mphasis a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliard de dollars pour son exercice se terminant le 31 mars. Elle a atteint une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars l’année dernière.

En 2016, Blackstone Group a acquis une participation majoritaire dans la société auprès de Hewlett Packard.

« L’acquisition de Blink, conformément à notre objectif de fusions et acquisitions, est à l’avant-garde de la fourniture d’une conception bien documentée et d’expériences numériques à fort impact à nos clients.

et leurs clients finaux », a déclaré le PDG de Mphasis, Nitin Rakesh, dans un communiqué.

Blink a grandi lentement pendant des années avant de monter en puissance. De grandes entreprises ont récemment commencé à frapper à la porte, intéressées par l’achat de Blink. Au lieu de cela, Clark Cole et sa cofondatrice Kelly Franznick ont ​​lancé une stratégie pour acquérir eux-mêmes de petites entreprises, dans le but de devenir la plus grande entreprise UX du marché, a déclaré Cole à . l’année dernière.

Blink n’a levé aucun capital extérieur, a déclaré Cole.

“Concevoir des produits qui répondent aux besoins et sans friction, c’est ainsi que nous ravissons les clients et enrichissons leur vie avec la technologie”, a déclaré Clark Cole dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’avoir désormais les compétences d’ingénierie de Mphasis dans notre cœur de métier, de fournir des services de bout en bout à nos clients et de suivre nos conceptions jusqu’au lancement. »