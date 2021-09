La société Voice AI Skit lève 23 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série B

Le tour a été mené par WestBridge Capital

La société Voice AI Skit a levé 23 millions de dollars dans le cadre de son tour de table de série B dirigé par WestBridge Capital. Kalaari Capital et Exfinity Ventures ont également participé au tour, ainsi que le syndicat des anges dirigé par Aaryaman Vir Shah de Prophetic Ventures, et le syndicat Letsventure dirigé par Sense AI. La société utilisera les fonds frais pour les ventes et le marketing, le renforcement des capacités de livraison, la R&D pour accélérer l’innovation et l’expansion mondiale. L’investissement intervient à un moment où la société fait des percées stratégiques sur les marchés des États-Unis et de l’Asie du Sud-Est, a déclaré Sourabh Gupta, PDG et co-fondateur de Skit. « Les clients et les investisseurs ont reconnu le caractère unique et la supériorité de notre produit et continuent de faire confiance à notre voie de croissance », a déclaré Gupta.

« La taille du marché mondial des centres de contact devrait croître régulièrement et atteindre une valeur de 496 milliards de dollars d’ici 2027. Pour faire face à cette croissance importante, nous utilisons chez Skit l’innovation des robots vocaux et nos observations du marché pour personnaliser l’expérience des appelants dans les centres de contact client, et offrez jusqu’à 50 % de réduction des coûts et une expérience client supérieure. Nous sommes motivés par la passion de nos clients et de notre équipe pour changer la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients », a ajouté Gupta.

Selon Sashi Reddi, conseiller en capital-risque, Westbridge Capital, le succès de Skit à aider les plus grandes entreprises indiennes les positionne bien pour entrer sur le marché américain où il existe un besoin massif de solutions d’IA vocale. Skit continue d’aider les entreprises mondiales à transformer la façon dont le service client est fourni, a noté Reddi.

Skit a obtenu un financement de série A en mai 2020, dirigé par Exfinity Ventures et Kalaari Capital, AngelList. Le dernier financement B porte l’augmentation totale de la startup à 30 millions de dollars. La société prévoit désormais d’étendre et de doubler ses opérations sur les marchés indiens et mondiaux. Les revenus et la croissance de la clientèle de Skit ont été multipliés par quatre depuis sa dernière collecte de fonds, a déclaré la société dans un communiqué. En outre, l’entreprise a multiplié ses effectifs par plus de 6, ajoute le communiqué.

La première société d’automatisation de la voix SaaS, fondée par Sourabh Gupta et Akshay Deshraj en 2016, propose un produit d’automatisation, Vernacular Intelligent Voice Assistant (VIVA). Le sketch affirme que VIVA peut actuellement répondre dans plus de 16 langues et couvre plus de 160 dialectes. Certains de ses clients importants sont Axis Bank, Hathway, Porter et Barbeque Nation, entre autres.

