La société Voice AI Vernacular.ai se rebaptise Skit

A travers ce renouvellement de marque, l’entreprise souhaite définir ses objectifs futurs

La société Voice AI Vernacular.ai s’est rebaptisée Skit. Le changement de marque intervient à un moment où l’entreprise se prépare à son expansion sur les marchés internationaux. De plus, il a ouvert son siège social aux États-Unis à New York, renforçant ainsi sa présence mondiale. Grâce à ce rafraîchissement de la marque, la société souhaite définir ses objectifs futurs tout en propulsant Skit vers son prochain niveau de croissance et d’innovation, a déclaré Sourabh Gupta, co-fondateur et PDG de Skit.

« Alors que Vernacular.ai ne couvrait qu’une partie de nos opérations vocales, qui est un support linguistique étendu, Skit capturera et incarnera notre plate-forme vocale dans son ensemble, ce qui nous permettra d’avancer dans notre vision future. Chaque interaction entre une entreprise et ses clients est l’occasion de créer quelque chose de remarquable. En utilisant notre technologie de base, nous voulons présenter l’avenir des expériences client au monde », a ajouté Gupta.

La société a proposé le nouveau nom Skit, qui signifie se déplacer légèrement et rapidement, avec l’aide de l’intelligence artificielle en utilisant une série de filtres de mots-clés, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le nouveau nom Skit représente l’approche agile et énergique de l’entreprise pour résoudre les défis et faire évoluer la croissance, ajoute le communiqué. De plus, la société étend également son champ d’action pour faire place à une innovation accrue, ainsi que sa voix et son langage.

La transition vers des entreprises exclusivement numériques a largement affecté les centres de contact client, où les temps d’attente sont passés de 30 à 40 minutes. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont automatisé leurs opérations de support. Skit souhaite répondre à cette demande accrue en automatisant jusqu’à 80 % des requêtes répétitives entrant ou sortant du centre de contact.

Skit a été lancé en 2016 pour offrir une résolution rapide des requêtes des clients et des expériences client améliorées. La société construit une solide clientèle en Amérique du Nord en mettant son produit à la disposition des entreprises américaines via son nouveau siège social, a-t-elle affirmé dans un communiqué.

