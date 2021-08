La société Whoopi Goldberg poursuivie pour 50 millions de dollars dans un différend sur le développement du NJ

Whoopi Goldberg est poursuivi pour 50 millions de dollars dans un différend sur le développement du New Jersey.

La société de Goldberg, Whoopi Inc., est accusée dans un procès de Garden State d’avoir aidé à comploter pour évincer le développeur de longue date d’un plan de revitalisation du centre-ville de West Orange.

Prism Capital Partners a été sélectionné pour aider à réaménager le centre-ville de la communauté en 2006, mais le projet, qui comprend 21 acres sur Main Street dans la banlieue du comté d’Essex, a langui.

Sa mission était de “rénover l’historique Thomas Edison Battery Building et les terrains environnants avec des milliers de pieds carrés d’espace de vente au détail et des centaines d’unités de logement”, selon un rapport publié dans le New Jersey Patch.

En mai, le canton a déclaré Prism en défaut de leur accord, qui a été résilié en juin.

Maintenant, Prism affirme que la valeur des propriétés a grimpé en flèche pendant la pandémie a incité les responsables de la ville à donner le coup d’envoi à leur entreprise, dans le but de rezoner la propriété et de la vendre à un autre groupe de développement, qui comprend Whoopi Inc., selon des documents judiciaires.

En plus de la société de Goldberg, le procès nomme des responsables de West Orange et d’autres promoteurs immobiliers comme défendeurs.

Prism veut que l’accord de développement soit rétabli, ainsi que 50 millions de dollars de dommages et intérêts pour le prétendu « stratagème opportuniste et néfaste visant à acquérir la propriété à un prix inférieur à sa valeur marchande afin qu’ils puissent utiliser le terrain pour un studio de son ».

Le partenaire principal de Prism, Eugene Diaz, a déclaré dans une déclaration au Post samedi après-midi: “West Orange Township a changé d’avis et a décidé de ne plus créer un quartier résidentiel autour de notre propriété Edison Lofts. Ces conversations sont devenues quelque chose de plus important, et une fois que nous avons présenté cet accord à la ville, ils ont décidé de retirer Prism de l’accord et de prendre la propriété pour moins d’argent que nous l’avons payé en 2007 – afin qu’ils puissent négocier un accord directement avec L’entreprise de Mme Goldberg. … Ils essaient non seulement d’éviter de payer les 20 millions de dollars dus, mais ils essaient d’en tirer profit en étant un intermédiaire qui cède la propriété à Mme Goldberg. »

Goldberg n’a pas pu être joint pour commenter.

Le maire de West Orange, Robert D. Parisi, a déclaré que la ville « nie catégoriquement » les allégations, notant que Prism a eu « près de 15 ans pour terminer la phase II de ce projet et malgré les approbations, n’a pas respecté ses engagements ».

