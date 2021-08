La soeur d’Alana “Honey Boo Boo” Thompson la défend après une séance photo

in

Alana “Honey Boo Boo” Thompson était prête pour son gros plan – et sa sœur la soutient.

Après l’interview virale de la star de télé-réalité de 16 ans avec Teen Vogue, qui comprenait une séance photo glamour de la star adolescente, son frère aîné Anna Cardwell a riposté à tous les trolls critiquant la taille de sa sœur.

“Alana est belle”, a déclaré Anna, la demi-soeur aînée d’Alana, au Sun. « Il existe des modèles comme Ashley graham qui pèse 200 livres, et elle a d’énormes contrats. « En citant les progrès de l’industrie de la mode, comme l’utilisation de modèles de grande taille par Victoria’s Secret, Anna a demandé : « Est-ce que le poids compte même ? »

Elle a crédité son jeune frère d’être un exemple pour ses camarades adolescents. “Alana s’est levée et l’a fait, et j’espère qu’elle donnera aux autres le courage de le faire”, a déclaré Anna, 27 ans. “En gros, elle se met en avant, et tous les adolescents qui sont en surpoids maintenant – elle leur a donné des encouragements.”