La sœur de Ben Simmons réagit à la famille qui nie ses allégations d’abus contre son frère ⋆ .

La sœur de Ben Simmons, Liv, continue de fournir à Internet de nombreux feux d’artifice. La famille de la star des Philadelphia Sixers, Ben Simmons, a publié une déclaration niant les affirmations de sa sœur selon lesquelles leur demi-frère l’avait agressée lorsqu’elle était enfant. Le demi-frère et directeur de Simmons, Sean Tribe, a publié samedi le communiqué au nom de la famille, affirmant qu’ils étaient «dévastés» par les allégations et affirmant que «toute la famille les nie».

Ce qui suit vient des avocats de ma famille. pic.twitter.com/mdLhpVUsuD – TRIBE (@seantribe) 10 avril 2021

Voici ce que Liv avait à dire à propos du refus:

Je dois faire quelque chose de très clair. Mon père est à mes côtés à travers ça.

Ceci a été écrit par Sean Tribe qui n’est PAS un Simmons ni signé par un Simmons.

Alors commençons et finissons là.

Le nom de son père est Philip Tribe. Le nom de mon père est David Simmons. https://t.co/E6hKgJvzqK – Liv Alice (@livvalice) 12 avril 2021

Je viens de téléphoner avec mon père et je lui ai demandé pourquoi il ferait une telle déclaration, il a dit «quelle déclaration». C’est le problème que mon père n’est pas son père, mais il aime certainement utiliser NOTRE nom de famille pour de fausses déclarations. Tu m’as agressé SEAN TRIBE. L’acceptation est la première étape – Liv Alice (@livvalice) 10 avril 2021

Vous ne pouvez pas me faire passer pour un fou. J’ai le SSPT parce que tu m’as agressé. Encore une autre femme noire attaquée pour avoir dénoncé son traumatisme. Sean Tribe, vous savez ce que vous avez fait et l’argent ne peut pas vous sauver. Les dossiers médicaux ne mentent pas, mes flashbacks ou mon comportement non plus. https://t.co/E6hKgJvzqK – Liv Alice (@livvalice) 10 avril 2021

Vous êtes une tribu dont vous n’avez jamais été légalement un Simmons alors de qui est-ce? J’ai parlé à l’avocat que mon père a placé dans la vie de Bens qui est John Hudson et cela ne vient pas de lui. Tu m’as agressé Sean et aucune quantité de déclarations de conneries ne changera mon histoire.

VOUS M’AVEZ MOLESTÉ !!!!! https://t.co/E6hKgJvzqK – Liv Alice (@livvalice) 10 avril 2021

En bref, Sean essaie de me forcer à publier une FAUX déclaration disant que je mens. C’est de ça que j’ai affaire. Je ne gagne rien à m’ouvrir sur un événement traumatisant autre que la guérison et l’aide aux autres. J’ai été agressé, cela a ruiné ma vie, je me rétablis maintenant.

La putain de FIN. – Liv Alice (@livvalice) 10 avril 2021

Elle a également parlé davantage de ses allégations:

Chaque fois que j’avais l’habitude de recevoir des menaces de mort et de viol APRÈS LES JEUX, ma famille me disait de “ m’en occuper ”, mais maintenant je parle de quelque chose de si grave et, comme toujours, il ne s’agit pas de ce qui s’est passé mais de la façon dont j’ai choisi d’y remédier.

J’ai choisi Twitter parce que vous m’avez allumé pendant des années – Liv Alice (@livvalice) 11 avril 2021

Je suis beaucoup de choses mais un menteur n’en fait pas partie. Je n’arrêterai jamais de parler parce que ce qui m’est arrivé m’a changé, ma façon de penser et ma sécurité avec certaines personnes.

J’ai affaire à quelqu’un qui a littéralement utilisé MON nom de famille pour une déclaration de conneries. – Liv Alice (@livvalice) 11 avril 2021

J’ai été agressé et ce sont des faits.

Ma mère savait que c’était un fait.

J’ai souffert du SSPT et des faits de flashbacks.

Demandez à tous ceux avec qui je suis sorti comme ils l’ont vu de première main.

Je suis dans une position assez forte maintenant pour partager ceci et je ne suis pas désolé pour cela. – Liv Alice (@livvalice) 11 avril 2021

Personne de sensé n’inventerait cela et je raconterai toute mon histoire quand je serai prêt.

Mon frère n’est rien de moins qu’un narcissique et un psychopathe. Je n’ai rien d’autre que ma vérité pour me protéger et ça le sera parce que je suis tellement éloigné de ces TRIBES que ce n’est pas drôle. Je suis un Simmons. – Liv Alice (@livvalice) 11 avril 2021

La vérité te libérera. – Liv Alice (@livvalice) 12 avril 2021

Dans une série de tweets qui a commencé mercredi, Olivia Simmons a accusé M. Tribe de l’avoir maltraitée dès l’âge de trois ans et a affirmé qu’elle avait été «réduite au silence pendant des années» pour ne pas avoir dénoncé les allégations. Il a répondu en niant les allégations, en attribuant toute l’épreuve à la santé mentale de Liv.

Jusqu’à présent, Ben Simmons n’a fait aucune déclaration sur les accusations de sa sœur.

Ce n’est pas facile de gérer les drames familiaux sur les réseaux sociaux.

