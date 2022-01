La sœur de Bob Saget est décédée à 47 ans

.

La sœur de Bob Saget, Gay, est décédée de la sclérodermie à l’âge de 47 ans et il est décédé le jour de son anniversaire. Saget a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride, le dimanche 9 janvier 2022. Il avait 65 ans.

Saget était membre du conseil d’administration de la Fondation de recherche sur la sclérodermie, indique le site Web de l’organisation. Il a également écrit et réalisé le film For Hope sur le combat de sa sœur contre la maladie.

Voici ce que vous devez savoir :

Saget est décédée le jour où sa sœur aurait fêté ses 75 ans

Le père de l’Amérique était aussi un frère. Bob Saget a parlé ouvertement et de façon poignante de la perte. Nos frères et sœurs sont décédés tous les deux à 47 ans. En plus de ses nombreux dons créatifs, il a également partagé ce profond chagrin. Cela peut sembler idiot, mais cela m’a aidé d’une manière ou d’une autre. Gay n’a pas été oublié. Et Bob ne le sera pas non plus ❤️ pic.twitter.com/AKhvCzm235 – Teresa Strasser (@teresastrasser) 10 janvier 2022

Saget a écrit un hommage à sa sœur en 2020, aux alentours de son anniversaire, partageant une photo de lui avec sa sœur et sa grand-mère.

« Ma sœur Gay aurait eu 73 ans hier », a-t-il écrit le 10 janvier 2020. « Elle est décédée à l’âge de 47 ans de la sclérodermie, une maladie dont je fais partie pour trouver un remède, en tant que fière membre du conseil d’administration de la #SclerodermaResearchFoundation. : mon cœur va à tous ceux qui ont perdu un être cher. L’autre gentille dame sur la photo est notre grand-mère, Bella Comer. Nous l’avons perdu avec la vieillesse. Je travaille sur un remède pour ça aussi. »

La sclérodermie, également appelée maladie des crêtes, est le nom d’un groupe de maladies rares qui impliquent un durcissement de la peau et des tissus conjonctifs, selon la clinique Mayo. Elle touche plus de femmes que d’hommes et touche souvent des personnes dans la trentaine et la cinquantaine.

« Il existe de nombreux types de sclérodermie », écrit la clinique Mayo. « Chez certaines personnes, la sclérodermie n’affecte que la peau. Mais chez de nombreuses personnes, la sclérodermie endommage également les structures au-delà de la peau, telles que les vaisseaux sanguins, les organes internes et le tube digestif (sclérodermie systémique). Les signes et symptômes varient selon le type de sclérodermie que vous avez ».

Saget était actif dans la Fondation de recherche sur la sclérodermie et a écrit un film sur la maladie

Saget était membre du conseil d’administration de la Fondation de recherche sur la sclérodermie, indique le site Web de l’organisation. Il s’est activement impliqué dans la recherche et la sensibilisation à la maladie après le décès de sa sœur.

Son profil sur le site Web de l’organisation répertorie ses réalisations en tant qu’acteur, suivi d’une description de son travail là-bas.

« Plus important encore, Bob a écrit et réalisé le film For Hope, qui raconte les luttes de sa sœur contre la sclérodermie », lit-on dans le profil. « Il a rejoint le conseil d’administration de la SRF Scleroderma Research Foundation en 2002 et a joué un rôle clé dans l’organisation et la production de l’événement phare annuel Cool Comedy • Hot Cuisine de SRF.

Le long métrage For Hope est sorti en 1996 et diffusé sur ABC.

En 1996, For Hope, un téléfilm réalisé par Bob Saget, membre du conseil d’administration de la SRF, a été diffusé sur ABC et a suscité une prise de conscience nationale de la sclérodermie », a écrit la fondation en 2017. Le film est basé sur l’histoire de la sœur de Saget, Gay, décédée loin des complications de la sclérodermie.

« Une histoire fictive basée sur les événements réels de l’acteur et comédien Bob Saget, explorant comment lui et sa famille ont fait face à la maladie et à la mort soudaines de sa sœur », a écrit Amazon Prime. « Hope a découvert, au début de la trentaine, qu’elle avait développé une souche mortelle de la sclérodermie. Alors que sa santé se détériorait, elle a ravivé ses relations avec sa famille et s’est rapprochée de ses parents, de son frère aîné et de son fils adolescent. »

