La sœur de Brandon Lee s’exprime après la mort d’Halyna Hutchins sur le tournage de Rust

Halyna Hutchins a été déclarée morte à l’hôpital (Photo: Instagram)

La sœur de Brandon Lee s’est exprimée après la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, qui a été abattue par un pistolet à hélice déchargé par Alec Baldwin sur le plateau.

Hutchins, 42 ans, a été blessé lorsqu’un pistolet à hélice a été déchargé par Baldwin, 63 ans, sur le tournage du western Rust.

Elle a été transportée à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique par hélicoptère et a été déclarée morte à l’hôpital.

Shannon Lee, la fille de la légende des arts martiaux Bruce Lee et le frère de la star de cinéma décédée Brandon, a présenté ses condoléances à la famille de Hutchins à la suite de la tragédie.

Un message du compte Twitter officiel de Brandon Bruce Lee, géré par Shannon, disait: « Nos pensées vont à la famille de Halyna Hutchins et à Joel Souza et à tous ceux qui sont impliqués dans l’incident sur » Rust « . Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Période.’

Brandon Lee est décédé à l’âge de 28 ans après un incident similaire sur le tournage de The Crow.

Nos pensées vont à la famille d’Halyna Hutchins et à Joel Souza et à tous ceux impliqués dans l’incident de « ? Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Période. ré?????? – Brandon Bruce Lee (@brandonblee) 22 octobre 2021

L’acteur avait filmé une scène où son personnage a été abattu lorsqu’il a été touché à l’abdomen par un mannequin mal fabriqué.

Avant la scène, le pistolet était chargé avec les cartouches et les charges de poudre retirées, mais les amorces ne l’avaient pas été, et après qu’un des obus ait été tiré, une balle a été enfoncée dans le canon du pistolet et s’est coincée.

Lorsque le pistolet, qui était chargé de balles à blanc pour la scène réelle, a été tiré par l’acteur Michael Massee, qui jouait Funboy, pendant le tournage, une balle à blanc a été tirée et a délogé la balle avec presque la même force que si la balle était vivante.

Après que Lee soit tombé en arrière, l’équipage a pensé qu’il agissait toujours avant de se rendre compte qu’il avait été abattu.

Brandon Lee est décédé dans un accident d’arme à feu (Photo : Barry King/WireImage)

L’acteur a été transporté d’urgence à l’hôpital et a subi six heures d’opération mais a été déclaré mort le 31 mars 1993.

Sa mort a été déclarée accidentelle par négligence.

Michael Massee, décédé en 2016 à l’âge de 64 ans, a pris une année sabbatique et n’a jamais vu The Crow, sorti à titre posthume, traumatisé par la tragédie.

Dans une interview avec Extra 15 ans plus tard, il a déclaré: «Je viens de prendre une année sabbatique et je suis retourné à New York et je n’ai rien fait. Je n’ai pas travaillé. Ce qui est arrivé à Brandon était un accident tragique… Je ne pense pas qu’on s’en remette jamais à quelque chose comme ça.’

Un autre accident d’arme à feu sur le plateau a entraîné la mort de l’acteur Jon-Erik Hexum en 1984.

Pendant une pause dans le tournage de la série CBS Cover Up, Hexum jouait avec une arme à feu, ne réalisant pas qu’il y avait encore un blanc dans le pistolet à hélice, et s’est accidentellement tiré une balle.

Alec Baldwin a raté le coup (Photo : Mark Sagliocco/. pour National Geographic)

Le joueur de 26 ans est décédé six jours plus tard des suites de ses blessures.

Le département de police de Santa Fe enquête sur la mort de Hutchins et a confirmé qu’aucune accusation n’avait été déposée.

Une déclaration disait: «Selon les enquêteurs, il semble que la scène filmée impliquait l’utilisation d’une arme à feu à accessoire lorsqu’elle a été déchargée. Les détectives enquêtent sur comment et quel type de projectile a été tiré.

Le directeur de Rust, Joel Souza, 48 ans, a également été blessé et était dans un état critique lorsqu’il a été emmené au centre médical régional Christus St Vinent.

Plus: Décès de célébrités



Un porte-parole de Rust a déclaré: “ L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna. Nous avons interrompu la production du film pour une durée indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet événement horrible.

Baldwin n’a pas encore commenté l’incident.

Hutchins est né en Ukraine et a vécu à Los Angeles, et est diplômé de l’American Film Institute Conservatory en 2015.

Elle a précédemment travaillé sur les films indépendants Archenemy, Blindfire et The Mad Hatter.



PLUS : Dwayne Johnson et James Gunn rendent hommage à Halyna Hutchins après la fusillade mortelle d’Alec Baldwin



PLUS : Alec Baldwin « tire mortellement sur une femme sur le tournage du nouveau film Rust » accidentellement après avoir tiré avec un pistolet à hélice

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();