La sœur de Britney Spears révèle que ses parents voulaient qu’elle avorte

L’annonce que la sœur cadette de Britney Spears avait écrit ses mémoires mettait les fans de la princesse de la pop sur le pied de guerre, qui pensaient qu’elle profiterait de l’occasion pour révéler des détails intimes de la vie de l’artiste et de sa tutelle légale, mais les premiers fragments du livre montrent que l’auteur s’est concentré sur la relation avec ses parents.

Jamie Lynn, qui a commencé sa carrière à la télévision en tant que protagoniste de la série « Zoey 101 », a révélé que tout son cercle d’amis proches – y compris ses parents – l’avait poussée à se faire avorter lorsqu’elle est tombée enceinte à l’adolescence.

Selon son récit, ils ont pris son téléphone portable pour qu’elle ne puisse communiquer avec personne et ils lui ont interdit de partager la nouvelle avec Britney.

« J’avais besoin d’elle plus que jamais et elle ne pouvait pas m’aider dans mon moment le plus vulnérable. Aujourd’hui, je ressens toujours la douleur de ne pas pouvoir le dire à ma sœur », a écrit Jamie.