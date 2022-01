La sœur de Cody Simpson, Alli Simpson, survit à un « grave » accident de plongée : « La chance d’être en vie »

L’actrice et chanteuse Alli Simpson, la sœur cadette de Cody Simpson, est « extrêmement chanceuse d’être en vie » après avoir survécu à un accident de plongée. La Simpson, 23 ans, a partagé lundi des photos et une vidéo de son lit d’hôpital, révélant qu’elle souffrait de deux graves fractures au cou. Elle a également été testée positive au COVID-19.

« Parfois, la vie peut prendre un grand tournant en un clin d’œil… pour moi, 2022 n’est pas un bon début… un cou cassé (plus un test covid positif) », a-t-elle écrit. Simpson a déclaré qu’elle avait plongé la tête la première dans une piscine peu profonde et s’était cognée la tête contre le fond. Le soir du Nouvel An, elle a subi des radiographies, une IRM et des tomodensitogrammes, aidant les médecins à découvrir qu’elle avait deux fractures graves du cou. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital universitaire de Gold Coast dans le Queensland, en Australie, pour être vue par un neurochirurgien.

Aucune intervention chirurgicale immédiate n’est requise et Simpson a été renvoyé chez lui avec une minerve rigide. Elle devra le porter pendant les quatre prochains mois car ses médecins espèrent que son cou se guérira, a-t-elle écrit. « Je suis extrêmement chanceux d’être en vie et/ou de ne pas être tétraplégique car cela a JUSTE manqué ma moelle épinière », a ajouté Simpson.

Simpson essaie de rester positif. « La façon dont je le vois, quatre mois est une goutte dans l’océan quand il s’agit du reste de ma vie heureuse et saine », a-t-elle écrit. « Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai pleuré sans fin et j’ai remercié tous les anges gardiens qui ont veillé sur moi dans la piscine cette nuit-là et à chaque instant depuis. pas pire !!⁣ »

Elle a ensuite remercié ses amis et sa famille d’être restés en contact avec elle, de cuisiner pour elle et de lui avoir envoyé des cadeaux. Elle a également remercié le personnel médical de l’hôpital pour tout ce qu’il a fait pour aider. Enfin, elle a souhaité à ses fans une bonne année et a partagé quelques conseils. « J’espère que le début de votre année a été bien meilleur que le mien », a-t-elle écrit. « Restez en sécurité cette année, fam & NE PLONGEZ PAS DANS RIEN QUAND VOUS NE SAVEZ PAS QUE C’EST LA PROFONDEUR !!! »

Cody, 24 ans, n’a pas commenté la situation effrayante de sa sœur. Il est également acteur et musicien et a récemment joué dans le film d’horreur Smiley Face Killers. Simpson et Cody ont un frère cadet, Tom Simpson.