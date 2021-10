La sœur de Jamie Spears brise son silence dans une interview cinglante sur son traitement de sa fille Britney Spears

Le père de Britney Spears, Jamie Spears, a récemment été démis de ses fonctions de conservateur, et maintenant, dans une interview cinglante, la sœur de Jamie a rompu son silence sur son traitement de la pop star bien-aimée. Vendredi, Leigh Ann Spears Wrather s’est entretenue avec Good Morning Britain et a expliqué comment elle se sentait que son frère avait « manipulé et utilisé » Spears. « Il l’a mise en cage », a déclaré Wrather. La tante de Spears a poursuivi en disant de son propre frère: « Il est barbare. Je veux dire, qui peut faire ça à quelqu’un? »

Wrather a affirmé plus tard: « Il est arrivé au moment parfait, quand elle était la plus vulnérable, pour prendre le contrôle. » Wrather a poursuivi: « Je ne pense pas qu’il était le héros. Je pense qu’il a manipulé la situation et qu’il a profité de cette situation pendant [over] une décennie. » Wrather a poursuivi en déclarant qu’elle ne pensait pas que quiconque dans leur famille aurait pu intervenir, en disant: « Je ne sais pas ce que quelqu’un aurait pu faire. Elle a ajouté : « Je sais ceci : je sais que si Lynne [Britney’s mom] aurait pu faire n’importe quoi, elle l’aurait fait. » La tante inquiète a ensuite déclaré qu’elle savait que Spears « veut s’éloigner de Jamie, elle veut être libre, elle veut se marier, elle veut avoir des enfants. » Enfin, Wrather a déclaré , « Je ne sais pas si [Jamie] peut être poursuivi pour n’importe quoi, mais il doit être tenu pour responsable. »

« Elle a été manipulée et utilisée. » « Il l’a mise en cage. EXCLUSIF: la tante de Britney Spears, Leigh Ann Spears Wrather, a accusé son frère, le père de Britney, d’avoir abusé de sa position de conservateur du domaine de la popstar.@Noel_Phillips pic.twitter.com/UgO1Z7RZv5 – Good Morning Britain (@GMB) 15 octobre 2021

Fin septembre, Jamie a été suspendu en tant que conservateur de sa fille. La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny – qui a supervisé l’affaire Spears – a approuvé John Zabel CPA pour être le conservateur temporaire de la succession de Britney, comme l’avait demandé son avocat, Mathew Rosengart. La juge a cité un « environnement toxique » comme fondement de la décision, qu’elle estime être « dans le meilleur intérêt de Britney Spears », selon GMA. En réponse, le conseil juridique de Spears a critiqué le choix en arguant que Spears ne pense pas que Zabel soit qualifié pour gérer la succession de Britney.

« Respectueusement, le tribunal a eu tort de suspendre M. Spears, de mettre un étranger à sa place pour gérer la succession de Britney et de prolonger la tutelle même que Britney a supplié le tribunal de mettre fin au début de l’été », ajoute le communiqué. « Encore une fois, c’est M. Spears qui a pris l’initiative de déposer la requête pour mettre fin à la tutelle alors que ni l’ancien avocat commis d’office de Britney ni son nouvel avocat privé ne l’ont fait. C’est M. Spears qui a demandé au tribunal hier. audience pour mettre immédiatement fin à la tutelle alors que le propre avocat de Britney s’y opposait. »

Enfin, la déclaration a conclu : « Malgré la suspension, M. Spears continuera de veiller aux meilleurs intérêts de sa fille et de travailler de bonne foi pour une résolution positive de toutes les questions. » Britney essaie de mettre fin à sa tutelle depuis un certain temps maintenant, le processus étant finalement accéléré une fois que Rosengart est intervenu au cours de l’été. La pop star bien-aimée est maintenant beaucoup plus proche que jamais de la fin définitive de la tutelle.