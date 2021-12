La soeur de Jason Hitch, star de ’90 Day Fiance’, exhorte COVID Vax, après une mort tragique

Jason HitchLa mort de a choqué les fans de « 90 Day Fiance » et les membres de sa famille, qui veulent que quelque chose de positif sorte de leur perte … et cela convainc les sceptiques de se réveiller et de recevoir le jab COVID-19.

la soeur de Jason, Shannon Speagle, raconte TMZ … elle est plus que dévastée après la mort tragique de son frère à cause du coronavirus. Elle dit qu’il n’a pas été vacciné et veut que Jason soit un récit édifiant pour les autres.

Selon elle, Jason mourant devrait souligner l’importance de se faire vacciner et de prendre toutes les mesures préventives possibles contre COVID, même si vous pensez être en bonne santé.

Shannon, qui est vaccinée, dit qu’elle se disputerait avec Jason pour obtenir le vaccin … car il était un anti-vaccin – du moins pour COVID – et lui a envoyé des informations erronées sur le vaccin n’étant pas efficace.

Elle dit que son frère – qui était dans la saison 2 de ’90 Day’ et marié à Cassia Tavares – vient de penser qu’il était un homme en bonne santé de 45 ans, et s’il attrapait COVID, il était certain qu’il irait bien … comme la majorité des gens.

Au cours de leur dernier convo, Shannon l’a exhorté à se faire vacciner car il prévoyait de lui rendre visite, elle et ses enfants. Elle dit que Jason a finalement refusé et ne leur a pas rendu visite.

Voici la partie vraiment triste … quand Jason a eu COVID, Shannon dit qu’elle ne voulait pas l’appeler parce qu’elle pensait que cela se produirait alors qu’elle le frottait sur son visage. Ce n’est que lorsque Jason a été hospitalisé qu’elle a compris la gravité de son état et s’est envolée pour le voir.

Au moment où elle s’est envolée pour le voir, elle dit qu’il était sous sédation et sous ventilateur, et c’était la pire vision qu’elle ait jamais vue. Elle était à son chevet quand il est décédé La semaine dernière.

Shannon dit que c’est le pire « je te l’avais dit » imaginable. La politique et les frustrations mises à part, Shannon aimait profondément son frère… et ne veut pas que quelqu’un d’autre vive ce qu’elle et sa famille traversent.