La sœur de Josh Duggar, Jana, accusée d’avoir mis en danger le bien-être d’un mineur

Jana duggar, la fille aînée de 19 Kids and Counting’s Jim Bob et Michelle Dugger, a été inculpé de mise en danger du bien-être d’un mineur.

Selon des documents judiciaires déposés auprès du tribunal de district du comté de Washington dans l’Arkansas et obtenus par E! News le vendredi 10 décembre, l’ancien de Counting On, âgé de 31 ans, a été cité avec le délit le 10 septembre. 9. Son avocat, Gregory F. Payne, a plaidé non coupable en son nom le 7 septembre. 23.

Une citation du service de police de Tontitown n’a pas fourni de détails sur ce qui a conduit les autorités à inculper Jana, bien que le document indique qu’elle a été citée vers 15h01 à son domicile de Springdale, Ark.

Une date d’audience a été fixée au 10 janvier 2022.

ET! News a contacté la famille Duggar et l’avocat de Jana pour commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

La nouvelle du drame juridique de Jana arrive juste un jour après son frère aîné, Josh Dugger, a été reconnu coupable d’un chef de réception de pornographie juvénile et d’un chef de possession de pornographie juvénile par un tribunal de l’Arkansas. Ses avocats ont dit à E! News qu’ils prévoyaient de faire appel.