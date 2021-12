La sœur de Josh Duggar, Jinger, et son mari Jeremy Vuolo réagissent au verdict de culpabilité: « Prier pour plus de justice »

Jinger Duggar et son mari Jeremy Vuolo ont réagi au verdict de culpabilité de Josh Duggar avec une déclaration partagée vendredi sur Instagram.

Josh a été reconnu coupable jeudi de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile et a été immédiatement placé en détention après le verdict de culpabilité.

L’ancienne star de la télé-réalité encourt jusqu’à 20 ans et jusqu’à 250 000 $ d’amende pour chaque chef d’accusation.

« Nous sommes attristés pour les victimes d’horribles sévices infligés aux enfants », a commencé la déclaration du couple. « Nous sommes également attristés pour la famille de Josh, sa femme et ses précieux enfants. »

Jinger Duggar et son mari Jeremy Vuolo ont réagi au verdict de culpabilité de Josh Duggar dans son procès pour pédopornographie dans une déclaration partagée sur Instagram. (Michael Kovac/. pour Discovery Channel)

« Nous sommes attristés par le déshonneur que cela a causé au nom du Christ. Josh prétend être chrétien », poursuit le communiqué. « Lorsqu’un prétendu disciple de Jésus est exposé comme un hypocrite, la réponse de beaucoup sera de défier l’intégrité de Jésus lui-même. Ils remettront en question la légitimité d’un Sauveur dont les soi-disant disciples se délectent en privé des péchés qu’ils dénoncent publiquement. C’est pourquoi l’apôtre Paul a dit aux hypocrites religieux que « le nom de Dieu est blasphémé parmi les Gentils à cause de vous » (Romains 2:24). Pour Josh, nous craignons pour son âme.

Le couple a ensuite remercié Dieu d’avoir « dénoncé » les actions de Josh.

« Nous sommes reconnaissants à Dieu d’avoir exposé les actions de Josh et à un système juridique déterminé à protéger les innocents et à punir les coupables dans cette affaire », indique le communiqué. « Nous sommes reconnaissants pour la justice. Nous prions pour plus de justice, de justification, de protection et de guérison pour tous ceux qui ont été lésés. »

Les parents de Josh, Jim Bob et Michelle, se sont également exprimés, choisissant de publier leur déclaration sur leur site Web.

« Toute cette épreuve a été très douloureuse », ont-ils déclaré. « Aujourd’hui, la grâce de Dieu, à travers l’amour et les prières de tant de personnes, nous a soutenus. Nos cœurs et nos prières sont avec tous ceux qui ont déjà été blessés par CSAM [Child Sexual Abuse Material]. »

« Dans les jours à venir, nous ferons tout notre possible pour entourer notre belle-fille [Josh’s wife] Anna et leurs enfants avec amour et soutien », a poursuivi le duo. « En tant que parents, nous ne cesserons jamais de prier pour Joshua et de l’aimer, comme nous le faisons pour tous nos enfants. Dans chacune des circonstances de la vie, nous plaçons notre confiance en Dieu. Il est notre source de force et de refuge. Merci pour vos prières. »

Josh a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile. (Bureau du shérif du comté de Washington)

Après le verdict de jeudi, l’épouse de Josh, Anna Duggar, a été vue quittant la salle d’audience sans émotion. Anna portait un caban noir sur une robe noire assortie.

L’avocat de la défense de Duggar a déclaré que l’équipe respectait le verdict du jury mais prévoyait de faire appel.

« Nous apprécions les longues délibérations du jury, nous respectons le verdict du jury et nous avons l’intention de faire appel », ont déclaré les avocats de la défense Justin Gelfand, Ian Murphy et Travis Story.

L’ancienne star de « 19 Kids and Counting » a été immédiatement placée en détention à l’issue du procès. (Service de police du comté de Washington)

La famille Duggar est devenue célèbre après être apparue dans « 19 Kids and Counting » de TLC. L’émission a été retirée du réseau en 2015 après que des allégations que Josh avait agressé sexuellement quatre de ses sœurs et qu’une baby-sitter soient devenues publiques.

Plusieurs membres de la famille Duggar ont assisté au procès, dont le père de Josh, Jim Bob. Il a été vu en train d’interagir avec d’autres membres de la famille pendant les pauses du procès, selon les rapports.