La sœur de Karla Luna a blâmé Karla Panini pour la mort du comédien

Il y a quatre ans, la célèbre « blanchisseuse », Karla Luna, est décédée d’un cancer diagnostiqué en 2012.

Pourtant, Karla Luna est restée en pleine polémique après le scandale entre son ex-mari Américo Garza et sa compagne Karla Panini.

Américo Garza et sa désormais partenaire, Karla Panini, ont été impliqués dans le scandale car ils ont tous deux empêché les plus jeunes filles de Karla Luna de vivre avec la famille du comédien.

Maintenant, la sœur de Karla Luna, Erika Luna, assure que la « blanchisseuse » est morte parce que Karla Panini a pratiqué la sorcellerie sur elle.

À travers son compte Instagram, Erika Luna raconte une série d’événements paranormaux qui ont commencé à se produire dans sa famille après la détection d’un cancer à Karla Luna.

“L’heure du conte de pourquoi je dis que ma soeur Karla Luna a été faite de sorcellerie et pour cela elle est morte”, commence par dire Erika.

“Cela a été difficile pour moi de me souvenir et cela me fait très mal que nous soyons aveuglés et jusqu’à présent, nous voyons des choses que nous ne voyions pas auparavant, malheureusement, il est trop tard”, explique Erika Luna.

Erika raconte que tout a commencé lorsque dans l’un des premiers hôpitaux où Karla Luna a été soignée, son infirmière a trouvé une poupée enveloppée de corde.

Selon Erika, personne n’a fait attention à cette poupée trouvée dans le lit de Karla Luna, mais la personne de ménage leur a demandé de ne pas y toucher.

Plus tard, les filles de Karla Luna et Américo Garza, son mari, ont eu du mal à dormir car la nuit elles ont entendu des bruits étranges venant du placard.

Bien que Karla Luna n’ait pas cru ses filles, les nounous des mineurs ont confirmé ces étranges événements.

Enfin, Erika a parlé d’une vidéo qui est récemment devenue virale, dans laquelle Karla Luna souligne qu’elle buvait une concoction que sa “comadre”, Karla Panini, lui avait donnée.

Soi-disant, cette concoction préparée par l’une des tantes de Panini aiderait Karla Luna à combattre le cancer.

Erika a également assuré que Panini a failli forcer sa compagne Karla Luna à boire cette substance qui aurait contenu de l’aloe vera, du miel et du mezcal.

Erika a également assuré avoir été témoin de plusieurs événements étranges subis par sa sœur Karla Luna, alors qu’elle faisait partie du personnel de ‘Las Lavanderas’.

Il convient de mentionner que Karla Panini a été très critiquée après avoir épousé Américo Garza, l’ex-mari de Karla Luna.