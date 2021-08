in

Cet avertissement intervient alors que les deux pays prévoient des exercices militaires dans la région. Kim Yo Jong a qualifié ces exercices d'”autodestructeurs”, mais des exercices préliminaires ont eu lieu mardi, et d’autres exercices sont prévus pour la semaine suivante.

Les exercices, appelés Crisis Management Staff Training, se dérouleront jusqu’à vendredi, puis des événements à grande échelle devraient commencer le 16 août, selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Mme Kim a déclaré dans une déclaration à KCNA, une agence de presse d’État, que les exercices militaires conjoints sont une “action indésirable et autodestructrice”.

“Les États-Unis et la Corée du Sud seront confrontés à une menace plus grave pour leur sécurité en ignorant nos avertissements répétés de poursuivre les dangereux exercices de guerre”, a-t-elle déclaré.

« Espoir ou désespoir ? Cela ne dépend pas de nous. »

Cependant, la semaine dernière, le chef Song Young-gil a annoncé que ce n’était pas possible.

Les États-Unis et la Corée du Sud organisent chaque année des exercices militaires à des fins de défense.

“Nous croyons en une formation et une préparation adéquates sur la péninsule et que toutes les décisions que nous prenons concernant la formation et la préparation sont prises en étroite consultation”, a déclaré John Kirby, attaché de presse du Pentagone, lors d’un briefing au début du mois.

« Rien n’a changé quant à notre besoin d’être correctement entraînés et prêts sur la péninsule coréenne à faire face à une série de menaces.

“Et nous prenons ces décisions ensemble.”