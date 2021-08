La sœur de Kim Jong Un prévient que les exercices entre la Corée du Sud et les États-Unis raviveront les tensions

in

Kim Yo Jong, sœur du leader nord-coréen Kim Jong Un.

La puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a averti dimanche que les exercices militaires annuels du mois prochain entre les troupes sud-coréennes et américaines saperaient les perspectives de meilleures relations entre les Corées, quelques jours seulement après que les rivaux ont rouvert leurs canaux de communication longtemps en sommeil.

La déclaration de Kim Yo Jong relayée par les médias d’État ne vise que la Corée du Sud, ce qui pourrait ajouter du crédit à une théorie selon laquelle la décision de la Corée du Nord de rétablir les lignes de communication vise principalement à pousser Séoul à convaincre Washington de faire des concessions alors que la diplomatie nucléaire reste dans l’impasse.

“Depuis quelques jours, j’entends une histoire désagréable selon laquelle des exercices militaires conjoints entre l’armée sud-coréenne et les forces américaines pourraient se dérouler comme prévu”, a déclaré Kim Yo Jong.

“Je considère cela comme un prélude indésirable qui sape gravement la volonté des hauts dirigeants du Nord et du Sud qui souhaitent voir franchir un pas vers le rétablissement de la confiance mutuelle et qui obscurcit davantage la voie à suivre pour les relations Nord-Sud”, a-t-elle déclaré. .

Elle a ajouté : “Notre gouvernement et notre armée suivront de près si la partie sud-coréenne organise des exercices de guerre hostiles en août ou prend d’autres décisions audacieuses.”

Les exercices réguliers entre Séoul et Washington sont depuis longtemps une source d’animosité dans la péninsule coréenne, la Corée du Nord les qualifiant de répétition d’invasion et répondant par des tests de missiles. La Corée du Sud et les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises que leurs exercices étaient de nature défensive.

Au cours des dernières années, la Corée du Sud et les États-Unis ont annulé ou réduit certains de leurs exercices pour soutenir les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la crise nucléaire nord-coréenne ou à cause de la pandémie de Covid-19. Interrogé sur les perspectives des exercices d’été du mois prochain, Boo Seung-Chan, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, a déclaré jeudi lors d’un briefing que Séoul et Washington examinaient des facteurs tels que l’état actuel de la pandémie, les efforts pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et leur combinaison préparation militaire.

La diplomatie dirigée par les États-Unis visant à persuader la Corée du Nord d’abandonner son programme nucléaire en échange de récompenses économiques et politiques n’a pas progressé depuis l’échec d’un deuxième sommet entre Kim Jong Un et le président de l’époque, Donald Trump, en raison de différends sur les dirigeants américains. sanctions début 2019.

Le gouvernement sud-coréen dirigé par le président Moon Jae-in, qui souhaite de plus grandes réconciliations entre les Corées, avait précédemment fait la navette entre Pyongyang et Washington pour organiser le premier sommet entre Trump et Kim.

Mais la Corée du Nord a ensuite repris une rhétorique dure contre la Corée du Sud, lui disant de ne pas se mêler de ses relations avec les États-Unis. En juin de l’année dernière, Pyongyang a également coupé les lignes de communication avec Séoul et détruit un bureau de liaison vide construit par la Corée du Sud sur son territoire. Certains experts ont déclaré que Pyongyang avait transféré la responsabilité de l’échec du deuxième sommet Kim-Trump à Séoul et était frustré par l’échec de Séoul à se séparer de Washington et à relancer des projets économiques conjoints bloqués par les sanctions.

Après que les deux Corées ont rouvert leurs canaux de communication mardi, les discussions sur des mesures de réconciliation plus importantes comme un autre sommet entre Kim Jong Un et Moon se sont rapidement propagées en Corée du Sud.

Mais Kim Yo Jong a décrit un tel sentiment comme “un jugement prématuré et hâtif”. Elle a déclaré que “les spéculations hâtives et les interprétations sans fondement ne feront qu’apporter le désespoir”.

L’analyste Cheong Seong-Chang de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud a déclaré que la déclaration de Kim Yo Jong est une demande d’annulation complète des exercices américano-sud-coréens que la Corée du Sud ne peut accepter.

“La Corée du Sud n’a aucune justification pour persuader les États-Unis de suspendre les exercices Corée du Sud-États-Unis, en particulier à un moment où la Corée du Nord est négative au sujet du sommet Sud-Nord”, a déclaré Cheong.