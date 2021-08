La sœur de Leigh-Anne Pinnock accouche alors que la date d’accouchement du chanteur approche ⋆ .

Leigh-Anne et sa sœur Sairah étaient enceintes en même temps (Photo : @sairahpinnock, Instagram)

Leigh-Anne Pinnock a un autre neveu à gâter alors que sa sœur, Sairah Pinnock, a donné naissance à un petit garçon.

Sairah, qui est la sœur aînée de la star de Little Mix, a annoncé la joyeuse nouvelle dans un post Instagram samedi.

À côté d’une photo en noir et blanc d’elle tenant la main du nouveau-né, elle a écrit : ” 9 mois de croissance, une vie pour t’aimer. ”

Révélant le nom, elle a ajouté: “Bienvenue dans le monde Sevn Santino Pinnock – Roberts.”

Leigh-Anne a dirigé les messages de félicitations en publiant une série d’emoji en forme de cœur, tout comme sa compagne de groupe Little Mix, Jade Thirlwall, tandis que Perrie Edwards a écrit : ” SEVN ! Bienvenue dans le monde! .’

Sairah, qui est déjà maman d’un fils de neuf ans, Kailum, a annoncé sa grossesse en avril.

«Moi à 32 ans. Cet anniversaire accueille une autre bénédiction dans ma vie. Nous avons hâte de vous rencontrer petit garçon », a-t-elle écrit à côté d’une photo d’elle berçant son bébé.

C’est arrivé quelques semaines seulement avant que Leigh-Anne, 29 ans, ne révèle qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé Andre Gray.

La chanteuse de Woman Like Me doit accoucher sous peu et a récemment parlé des défis des derniers stades de la grossesse.

« Il est temps de donner du crédit à mon corps. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite, j’ai eu du mal ces dernières semaines », a-t-elle déclaré à ses abonnés Instagram.

« Mains et pieds enflés, côtes contusionnées, puis tout un tas d’hormones est ajouté au mélange, mais je pense à ce qui se passe réellement à l’intérieur de ce ventre et je suis époustouflé, créant la vie.

Plus : Petit mélange



“Je suis si fier du chemin parcouru et si reconnaissant pour cette bénédiction.”

Cependant, son camarade de groupe Perrie pourrait la battre car les rumeurs vont bon train selon lesquelles elle est entrée en travail avec son premier enfant.

