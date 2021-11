La sœur de Meghan Markle prévoit un procès contre la duchesse pour un livre controversé | Royale | Nouvelles

En 2020, les auteurs royaux Omid Scobie et Carolyn Durand ont publié « Finding Freedom », une biographie sur le temps de Meghan et du prince Harry dans la famille royale. Samantha Markle, sœur de la duchesse, a affirmé que Meghan avait faussement informé les auteurs d’elle.

Samantha doit rencontrer son équipe juridique lundi pour discuter de la possibilité d’une action en justice contre la duchesse.

Selon certaines informations, Samantha cherche à poursuivre la duchesse pour « diffamation, calomnie et calomnie » ainsi que pour « atteinte à la vie privée ».

Elle a déclaré aux journalistes qu’elle prévoyait d’engager une action en justice au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Samantha a déclaré: « Je parle à un avocat en Angleterre et à un autre aux États-Unis, car il existe différentes fenêtres statutaires et différents problèmes. »

Cette décision intervient après que Meghan se soit excusée auprès de la Cour d’appel après la divulgation d’e-mails, contredisant une affirmation selon laquelle elle n’avait pas collaboré avec les co-auteurs de « Finding Freedom ».

Jason Knauf, l’ancien secrétaire aux communications de Meghan, a partagé des messages entre le couple qui montrent que la duchesse a envoyé des détails sur Samantha et son frère Thomas Jr.

La duchesse a demandé à M. Knauf de transmettre les détails de la famille aux écrivains M. Scobie et Mme Durand, demandant également à son assistante de l’époque de dire que ses frères et sœurs « avaient abandonné le lycée » et qu’elle n’avait « jamais eu de relation avec l’un d’eux ».

À titre de conseil sur ce qui devrait être dans le livre, Meghan a également écrit: « Lorsque Meghan est sortie avec Harry, Samantha a changé son nom en Markle et a commencé une carrière en créant des histoires à vendre à la presse.

« Elle avait perdu la garde de ses trois enfants de pères différents. »

LIRE LA SUITE: Famille royale EN DIRECT : Meghan accusée de s’être distanciée de la reine

S’adressant au Sunday People, Samantha a déclaré qu’elle contestait un certain nombre d’affirmations de sa sœur.

Les sœurs n’auraient pas parlé depuis que Meghan a rencontré Harry en 2016.

Samantha a déclaré au point de vente: «Je cherche à poursuivre pour diffamation aux États-Unis.

«Au Royaume-Uni, je regarde une violation de la vie privée et une violation de la loi sur la protection des données parce que la fenêtre légale pour la diffamation n’est que d’un an au Royaume-Uni.

« Jason Knauf peut être assigné à comparaître et les messages à [him] sont la preuve qu’elle me diffamait et me calomniait.

« Tout ce qui pouvait faire taire cette famille était la devise de ma sœur. C’est horrible. »

A NE PAS MANQUER

Poursuivant ses propos, Samantha a insisté sur le fait qu’elle « n’a jamais perdu la garde d’aucun enfant ».

Elle a ajouté: « Elle a dit que j’avais changé mon nom quand elle a rencontré Harry, mais j’ai partagé mes documents de changement de nom bien avant. »

Mme Markle, qui a la SEP et utilise un fauteuil roulant, a également déclaré que la famille avait une « vie normale », mais a ajouté: « Elle voulait nous faire paraître étrangers et séparés pour nous discréditer car c’était une excuse pour éloigner tout le monde du mariage . «

Meghan s’est excusée auprès de la cour d’appel pour avoir oublié qu’elle avait communiqué avec M. Knauf au sujet de « Trouver la liberté ».

Elle a déclaré : « Je m’excuse auprès de la Cour pour le fait que je ne me souvenais pas de ces échanges à l’époque.

« Je n’avais absolument aucune volonté ou intention d’induire le défendeur ou la Cour en erreur. »

La duchesse a ajouté que si elle avait eu connaissance des e-mails, elle aurait été « plus qu’heureuse de s’y référer » comme « fortement » favorable à son cas.

Elle a ajouté: « Non seulement je fais référence aux informations de base partagées avec M. Knauf en tant que » rappels « , mais il s’agissait en grande partie d’informations qu’il m’avait déjà demandées remontant à 2016, lorsqu’il m’avait demandé un calendrier concernant mon famille pour lui permettre de s’engager avec les médias sur les enquêtes, c’est aussi loin des informations personnelles très détaillées que le défendeur allègue que j’ai voulu ou autorisé à mettre dans le domaine public.

« Si j’avais voulu que ma lettre privée soit partagée dans ce livre, comme le prétend à tort l’accusé, cela aurait clairement été l’occasion de le faire. »

Les affirmations explosives sont apparues dans le cadre d’un appel de l’éditeur du Mail On Sunday, qui maintient que la publication d’une lettre écrite par Meghan à son père, Thomas Markle, était légale.