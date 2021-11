La sœur de Natalie Wood allègue que la légende hollywoodienne a agressé sexuellement l’actrice décédée

La sœur de Natalie Wood, Lana Wood, a écrit dans ses nouveaux mémoires que Kirk Douglas avait agressé sexuellement l’actrice en 1955 alors que Wood était encore adolescent. La rumeur court depuis des décennies que Douglas a agressé sexuellement la star de West Side Story, mais la rumeur n’a jamais été confirmée avant la mort de Douglas à 103 ans l’année dernière. Lana a écrit sur l’allégation dans Little Sister, dans laquelle elle a également écrit sur la mort de sa sœur aînée en 1981.

« Je me souviens que Natalie était particulièrement belle quand maman et moi l’avons déposée ce soir-là à l’entrée du Château Marmont », a écrit Lana dans le livre, rapporte l’Associated Press. La rencontre a été organisée par leur mère, Maria Zakharenko. Selon Lana, leur mère pensait que « de nombreuses portes pourraient s’ouvrir pour elle, avec juste un hochement de tête de sa célèbre et belle tête en son nom ».

La réunion a duré « un long moment », a écrit Lana. Quand Wood est finalement sortie de l’hôtel, elle « avait l’air affreuse. Elle était très échevelée et très contrariée, et elle et maman ont commencé à se chuchoter d’urgence », a écrit Lana. « Je ne pouvais pas vraiment les entendre ou comprendre ce qu’ils disaient. Quelque chose de grave était apparemment arrivé à ma sœur, mais quoi que ce soit, j’étais apparemment trop jeune pour en être informé. » Wood n’a pas parlé de l’incident présumé avec Lana jusqu’à ce qu’ils soient adultes, a écrit Lana. Après avoir décrit son entrée dans la suite d’hôtel de Douglas, Wood a dit à sa sœur : « Et, euh… il m’a fait du mal, Lana », a-t-elle écrit.

« C’était comme une expérience hors du corps. J’étais terrifiée, j’étais confuse », a écrit Lana, qui avait 8 ans en 1955. Wood et leur mère pensaient que cela ruinerait la carrière de l’actrice si elle accusait publiquement Douglas. « Suce-le », a dit Zkharenko à sa fille, selon le livre de Lana. Depuis que Douglas est décédé l’année dernière, Lana a estimé qu’il était approprié d’écrire sur l’incident allégué. « Avec personne encore à protéger, je suis sûre qu’elle me pardonnera d’avoir finalement rompu cette promesse », a-t-elle écrit.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter la situation, le fils de Douglas, l’acteur Michael Douglas, n’a fait qu’une brève déclaration. « Qu’ils reposent tous les deux en paix », a-t-il déclaré par l’intermédiaire de son attaché de presse. Douglas a écrit sur sa rencontre avec Wood dans ses mémoires de 1988, The Ragman’s Son. Il se souvint qu’elle lui avait demandé s’il pouvait signer sa veste lorsqu’ils se sont rencontrés à un feu rouge. « Comme je l’ai obligé, la femme qui conduisait est sortie et l’a présentée. ‘C’est ma fille. Elle est aussi dans les films. Elle s’appelle Natalie Wood.’ C’était la première fois que je rencontrais Natalie », a écrit Douglas. « Je l’ai vue plusieurs fois par la suite avant qu’elle ne meure dans ce cruel accident. »

Les allégations selon lesquelles Douglas a agressé sexuellement Wood ont été diffusées sur Twitter après sa mort l’année dernière. Lorsque Douglas a été honoré lors des Golden Globes en 2018, les téléspectateurs ont également évoqué les allégations sur Twitter. Dans un livre de 2017, l’épouse de Douglas, Anne Douglas, a écrit qu’elle savait que son mari était souvent infidèle. « Kirk n’a jamais essayé de me cacher ses badinages », a écrit Anne dans Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood. « En tant qu’Européen, j’ai compris qu’il était irréaliste d’attendre une fidélité totale dans un mariage. » Le livre de Lana Little Sister sortira mardi.