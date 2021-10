La soeur de Nicole Brown claque les blagues de Kim Kardashian sur ‘SNL’

La performance de Kim Kardashian en tant qu’hôte de Saturday Night Live a été largement applaudie pour les blagues qu’elle a faites à elle-même et à sa célèbre famille, mais la sœur de Nicole Brown pense que la star de L’incroyable famille Kardashian est allée trop loin avec sa blague « déplaisante » à propos d’OJ Simpson.

Tanya Brown, la sœur de feu l’ex-femme de Simpson a déclaré mardi à TMZ qu’elle pensait que la blague sur le meurtre de sa sœur était de « mauvais goût », « au-delà d’inappropriée et insensible » et l’a amenée à se demander à quel point les Kardashian se souciaient réellement de sa sœur. Au cours de son monologue, Kardashian a demandé au public de « donner un coup de couteau dans le noir » à la première personne noire à qui son père, l’avocat Robert Kardashian, l’avait présentée. Elle a poursuivi: « Je sais que c’est un peu bizarre de se souvenir de la première personne noire que vous avez rencontrée, mais OJ laisse une marque. Ou plusieurs! Ou aucune du tout. Je ne sais toujours pas. »

Parce que Kris Jenner était une amie proche de Nicole avant sa mort au couteau aux côtés de Rob Goldman en 1994, Tanya a déclaré à TMZ qu’elle pensait que Kardashian aurait dû repousser les blagues qu’elle supposait avoir été écrites par des écrivains de SNL. Tanya a poursuivi qu’elle avait elle-même refusé les apparitions dans les médias autour de sa sœur, une fois sortie de The Meredith Vieira Show lorsqu’on lui a dit au dernier moment que les jurés du procès pour meurtre de sa sœur seraient également dans l’émission et aurait souhaité que Kardashian fasse de même. .

Le monologue de Kardashian visait également l’ex-mari de la personnalité de la réalité, Kanye West, qu’elle appelait « l’homme noir le plus riche d’Amérique » et « un génie talentueux et légitime qui m’a donné quatre enfants incroyables ». Elle a ensuite plaisanté: « Donc, quand j’ai divorcé, vous deviez savoir que cela se résumait à une chose – sa personnalité. »

Kardashian a également plaisanté à propos de sa propre sex tape infâme de 2007 réalisée avec son petit-ami de l’époque, Ray J, avant qu’elle ne soit divulguée, la catapultant finalement sous les projecteurs. « Je sais, je suis surpris de me voir [hosting SNL] aussi « , a-t-elle commencé son monologue. « Quand ils ont demandé, j’étais comme ‘Tu veux que j’anime ? Pourquoi?’ Je n’ai pas eu de première de film depuis très longtemps. Je veux dire en fait, je n’ai sorti qu’un seul film et personne ne m’a dit qu’il était même en avant-première.