La soeur de Nicole Brown parle des commentaires d’OJ Simpson sur le meurtre ⋆ 10z viral

in

La sœur de Nicole Brown s’exprime maintenant sur les commentaires choquants d’OJ Simpson sur le double meurtre de LA.

La semaine dernière, OJ a expliqué qu’il ne se rendait plus trop souvent à LA parce qu’il « pourrait être assis à côté de celui qui l’a fait ». Il a également ajouté qu’il avait continué à chercher le “vrai tueur” pendant toutes ces années.

Mardi, TMZ a rencontré la sœur de Nicole Brown, Tanya, qui s’est prononcée contre les récents commentaires d’OJ Simpson.

Tanya Brown pense qu’OJ s’est en fait convaincu qu’il n’était pas le tueur.

“Tanya Brown dit à TMZ… Les récents commentaires d’OJ sur le fait de ne pas vouloir aller à LA parce qu’il” pourrait être assis à côté de celui qui l’a fait” sont absurdes et irrespectueux, mais ils prouvent à quel point il est vraiment délirant.

Selon Tanya … tout ce qu’il faut faire est de regarder en arrière les preuves ADN des meurtres, qui montrent que le seul sang sur la scène du crime appartenait à Nicole, Ron et OJ Tanya dit, évidemment, qu’elle ne croit pas qu’il y ait un autre tueur là-bas, mais suggère qu’OJ se nourrit de ses propres mensonges depuis tant d’années… il les croit probablement maintenant.

Tendance de l’action secondaire

Tanya Brown poursuit en disant qu’elle a en fait pardonné à OJ Simpson pour le meurtre. Mais elle espère aussi qu’il arrêtera d’en parler, disant que c’est irrespectueux à la fois pour sa famille et celle de Ron Goldman.

Depuis qu’OJ a été libéré de prison pour des accusations distinctes, il semble le vivre à la hauteur.

OJ Simpson utilise souvent Twitter pour partager ses opinions et ses réflexions sur les événements dans le monde du sport et de l’actualité, et il semble qu’il joue beaucoup au golf.

Pour l’amour de tous, espérons qu’il arrête d’évoquer le meurtre de Nicole Brown.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source