La sœur de Nicole Brown réagit à la libération conditionnelle anticipée d’OJ Simpson

La fin prématurée de la libération conditionnelle d’OJ Simpson est une mauvaise nouvelle pour la sœur de son ex-femme assassinée, Nicole Brown Simpson. Tanya Brown a déclaré à TMZ après la libération conditionnelle anticipée de Simpson qu’elle ne pensait pas que l’ancien joueur de la NFL méritait une seconde chance, surtout pas à Hollywood, où elle pense qu’il tentera de revenir.

Brown a déclaré qu’elle croyait normalement que les gens avaient une chance de se racheter, mais Simpson ne faisait pas partie de cette catégorie, soulignant son manque de remords après avoir été reconnu légalement responsable en 1997 lors d’un procès civil pour la mort de Nicole, malgré son acquittement en 1995 pour son meurtre au tribunal correctionnel. Brown a ajouté qu’elle pensait que Simpson n’avait montré aucun signe de changement et ne pensait pas qu’il avait fait quelque chose de mal.

Brown a déclaré que c’était l’ego de Simpson qui la faisait penser qu’il tenterait un retour dans sa carrière à Hollywood, mais elle a dit qu’elle espérait que l’industrie du divertissement le fermerait comme elle l’avait fait après son acquittement en 1995. La sœur de Nicole a déclaré qu’en dépit de n’avoir aucun contrôle sur la réaction des gens envers Simpson maintenant, elle espérait que les élites hollywoodiennes ne l’accueilleraient pas de nouveau dans le giron, même si elle se sentait dubitative.

Si Hollywood donne une autre chance à Simpson, Brown a déclaré que ce serait dommage, car elle pense toujours qu’il est le meurtrier de sa sœur ainsi que son agresseur présumé, ce qui était un point clé pour l’accusation dans le procès pour meurtre de Simpson. La libération conditionnelle de la star de Naked Gun n’est cependant pas due à un incident avec Nicole, mais à une accusation de kidnapping et de vol à main armée en 2007 après un incident à Las Vegas.

Simpson a été libéré de prison en 2017 après que la commission des libérations conditionnelles a voté à l’unanimité pour libérer Simpson après avoir purgé environ neuf ans d’une peine de 33 ans. Sa libération conditionnelle devait se terminer le 9 février, mais le 30 novembre, la Commission des libérations conditionnelles du Nevada a tenu une audience de libération anticipée pour Simpson, après avoir reçu une recommandation écrite de la Division de la libération conditionnelle et de la probation du Nevada, selon un communiqué de presse de le ministère de la Sécurité publique du Nevada. Un communiqué du Conseil des commissaires des libérations conditionnelles et de la police d’État, de la Division des libérations conditionnelles et de la probation a déclaré que « la décision d’accorder la libération anticipée de la libération conditionnelle a été ratifiée le 6 décembre ».