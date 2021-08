La sœur de Nicole Brown réagit à la récente interview d’OJ Simpson en insistant sur son innocence

OJ Simpson a récemment abordé son précédent procès pour meurtre dans une nouvelle interview, et maintenant la sœur de Nicole Brown a réagi à l’ancienne star de la NFL en insistant sur son innocence dans la mort de son frère. Simpson a parlé à . ce mois-ci et, à un moment donné, il a déclaré qu’il évitait d’aller à Los Angeles parce qu’il “pourrait” se retrouver “assis à côté de celui” qui a assassiné Brown et Ronald Goldman en 1994. Maintenant, TMZ rapporte que la sœur de Brown , Tanya, a déclaré au média qu’elle trouvait les commentaires de Simpson “absurdes et irrespectueux”.

Tanya aurait également déclaré qu’elle pensait que Simpson était “délirant”. TMZ a rapporté que Tanya pense que “les preuves ADN des meurtres, qui montrent que le seul sang sur la scène du crime appartenait à Nicole, Ron et OJ”, sont suffisantes pour déterminer qu’il est peu probable que quelqu’un d’autre soit impliqué. Tanya aurait dit à TMZ qu’elle ne croyait pas qu’il y ait un autre tueur, ou “vrai”, nulle part. Elle a déclaré qu’elle pense que Simpson se ment depuis si longtemps que maintenant même lui croit ce qu’il dit.

Au cours de son interview, Simpson a déclaré: “Je pensais que quelqu’un finirait par avouer quelque chose, vous savez?” Il a ensuite ajouté: “J’avais un suspect que j’ai demandé à mes avocats d’examiner. Je pense toujours qu’il pourrait être impliqué, mais je ne peux pas en parler.” En réponse à cela, Tanya a déclaré à TMZ que l’ancien footballeur tentait de se racheter, mais qu’il était “malheureux” qu’il ne puisse pas simplement admettre “un acte répréhensible”.

Simpson a également semblé se féliciter en disant : « Combien d’Américains, même aujourd’hui, n’aimeraient pas vivre ma vie ? Les gens se soucient vraiment de moi. Vous ne savez pas qui se soucie vraiment de vous jusqu’à ce que vous ayez traversé des trucs, et j’ai traversé des trucs sérieux. Les médias ne le diront pas, mais c’est ma vie. Je vis une bonne vie maintenant. ” Tanya a conclu sa conversation avec TMZ en disant qu’elle avait “pardonné” Simpson mais qu’elle était bouleversée par le mal qu’il avait causé en évoquant la mort de sa sœur.

Brown était l’ex-femme de Simpson, qui aurait eu une relation amoureuse avec Goldman. Dans la nuit du 12 juin 1994, les deux hommes ont été retrouvés morts dans l’appartement de Brown à Los Angeles. Simpson était le principal suspect et a été jugé au pénal en 1995. Il a été jugé et finalement acquitté pour les meurtres. Des années plus tard, dans un incident sans rapport, Simpson serait accusé des crimes de vol à main armée et d’enlèvement à Las Vegas. Il a purgé la peine minimale de neuf ans d’une peine de 33 ans et a été libéré en 2017.