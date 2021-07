La sœur de Nirav Modi envoie Rs 17,25 crore du compte britannique au gouvernement indien: ED

in

L’ED a déclaré jeudi que la sœur de l’homme d’affaires fugitif Nirav Modi avait “remis” plus de 17 crores de roupies d’un compte bancaire britannique à celui du gouvernement indien après avoir été graciée des poursuites pénales au lieu d’apporter son aide dans l’affaire de fraude sur prêt PNB.

«Le 24 juin, Purvi Modi a laissé entendre à la Direction de l’exécution qu’elle avait eu connaissance d’un compte bancaire à Londres, au Royaume-Uni, à son nom, qui avait été ouvert à la demande de son frère Nirav Modi et que les fonds ne lui appartenaient pas. “

« Comme Purvi Modi a été autorisée à demander grâce à des conditions de divulgation complète et véridique, elle a versé un montant de 23 16889,03 USD de son compte bancaire au Royaume-Uni sur le compte bancaire du gouvernement indien, Direction de l’application des lois », a déclaré l’agence centrale d’enquête. dans un rapport.

Avec la coopération de Purvi Modi, a-t-il déclaré, l’ED a pu récupérer environ 17,25 crores de roupies (23 16889,03 USD) sur les produits du crime, a-t-il déclaré.

Nirav Modi est actuellement détenu dans une prison britannique et a perdu sa demande d’extradition vers l’Inde dans le cadre de la fraude présumée sur les prêts de 2 milliards USD à la succursale Brady House de la Punjab National Bank (PNB) à Mumbai.

