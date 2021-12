La sœur de Porsha Williams se penche sur les fiançailles de Simon Guobadia

Soutien fraternel.

porcha williams laisse les fans dans sa romance éclair avec son fiancé Simon Guobadia sur son spin-off de Real Housewives of Atlanta, Porsha’s Family Matters. Et tandis que certains fans (et même certains membres de la famille de Porsha) ont été surpris par les fiançailles ultra rapides du couple, la sœur de Porsha et la co-star de Bravo Lauren William jamais douté de leur amour l’un pour l’autre.

« L’amour est l’amour », a déclaré Lauren à E! Nouvelles exclusivement. « À l’époque, comme le dit Porsha avec les informations qu’elle avait à l’époque, elle a pris sa décision et encore une fois je lui fais confiance… Je fais confiance à Porsha. Je lui fais confiance pour prendre ses décisions de vie et continuer à créer une vie incroyable pour elle-même comme elle l’a fait depuis le début. «

Lauren a poursuivi: « J’ai été la première personne à passer du temps avec Porsha et Simon. Je ne sais pas si tout le monde [in the family] le remettait en question, je pense que nous remettions en question ce que nous voyions en ligne et la réponse de tous les autres. En famille, je fais confiance à Porsha, tu vois ce que je veux dire ? J’ai toujours dit ça, je sais qu’on dirait que je suis parfois la plus raisonnable sur Housewives, mais elle a six ans de plus que moi et elle m’a appris tout ce que je sais. Je fais donc confiance à son jugement la plupart du temps. »