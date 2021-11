La sœur de Sonu Sood, Malvika, se présentera aux élections du Pendjab, l’acteur n’a pas encore révélé le nom du parti

L’acteur a récemment reçu des éloges pour son travail social en faveur des pauvres, en particulier des travailleurs migrants, pendant le verrouillage de COVID-19.

L’acteur de Bollywood Sonu Sood a annoncé que sa sœur Malvika Sood se présentera aux prochaines élections législatives au Pendjab, a rapporté NDTV. Il est cependant resté muet sur le parti contre lequel elle contestera.

Sood a fait cette annonce lors d’une conférence de presse à Moga, à quelque 170 km de la capitale de l’État Chandigarh. Il avait récemment rencontré le ministre en chef du Pendjab, Charanjeet Singh Channi.

L’acteur a récemment reçu des éloges pour son travail social en faveur des pauvres, en particulier des travailleurs migrants, pendant le verrouillage de COVID-19.

