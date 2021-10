La sœur de Zayn Malik parle de Karma après un combat explosif avec Hadids

Zayn MalikLa famille de s’interpose pour soutenir le chanteur dans sa querelle désormais très publique avec Yolande Hadid et la mère de son enfant, Gigi.

la soeur de Malik, Waliyha, a publié une série de photos de famille, la déclaration de Zayn niant l’allégation de bousculade ainsi qu’une citation sur le karma sur son Instagram vendredi.

La citation se lit comme suit : « Le karma finit par s’en prendre à tout le monde. Vous ne pouvez pas vous en sortir en baisant les gens toute votre vie, je me fiche de qui vous êtes. vous servira la vengeance que vous méritez. »

Bien que Waliyah ne le dise pas spécifiquement, il est facile de relier les points et de supposer qu’elle cible les Hadids.

TMZ a cassé l’histoire, Zayn n’a plaidé aucun concours Mercredi pour harceler Gigi, Yolanda et un agent de sécurité. Les juristes affirment que Zayn a poussé Yolanda dans une commode lors d’une dispute nucléaire chez Zayn et Gigi en Pennsylvanie.

Les médecins disent que Zayn a traité Yolanda de « putain de salope hollandaise » et lui a ordonné de « rester à l’écart de [my] putain de fille » pendant la dispute.

Zayn n’a pas commenté les allégations d’injures des médecins, mais nous a dit jeudi : « Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations. et avancer vers la guérison de ces problèmes familiaux en privé. »