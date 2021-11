La sœur d’Octavio Ocaña dit que personne ne peut juger le passé de l’acteur – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La sœur d’Octavio Ocaña affirme que personne ne peut juger le passé de l’acteur et assure que personne n’est libre de critiquer les actions menées par son frère.

Après la fuite de deux vidéos montrant Octavio Ocaña en train de se droguer et de tirer en l’air, sa sœur Bertha Ocaña a pris sa défense.

Via son compte Instagram, Bertha Ocaña a demandé que le passé d’Octavio Ocaña ne soit pas jugé car il fera toujours la fierté de sa famille.

Une semaine après la mort d’Octavio Ocaña, plusieurs vidéos ont été diffusées sur la vie de l’acteur reconnu pour avoir donné vie à Benito dans ‘Neighbours’.

De nombreuses personnes ont estimé que ces vidéos partagées sur les réseaux sociaux sont apparues pour ternir l’image d’Octavio Ocaña et justifier en quelque sorte sa mort.

Cependant, des partisans de l’acteur se sont défendus en assurant que ses actions dans le passé ne justifiaient pas la manière dont il est décédé, comme c’est le cas de sa sœur Bertha Ocaña.

Bertha Ocaña met un terme aux spéculations sur le passé d’Octavio Ocaña

Après avoir révélé que la famille d’Octavio Ocaña tiendrait ferme pour demander justice pour la mort de l’acteur, Bertha Ocaña a partagé une image de son frère où elle a souligné que personne n’a le droit de juger son passé parce que personne n’est exempt de péché.

« Personne n’a si propre le passé pour pouvoir juger le vôtre »

BERTHA OCAÑA

Dans son message, Bertha Ocaña a souligné qu’Octavio Ocaña sera toujours la fierté de sa famille car ils l’ont toujours aimé tel qu’il était.

Bertha Ocaña a souligné que toutes les personnes qui ont eu l’occasion de rencontrer son frère savent qu’Octavio Ocaña était une personne formidable.

« On t’aime. Tu es, tu étais et tu seras toujours la fierté de ta famille et des gens que j’aime tant et de tous ceux qui ont eu la vertu de te connaître »

BERTHA OCAÑA

Source : SDP