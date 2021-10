La sœur d’un homme atteint d’une tumeur cérébrale grave collecte des fonds pour le sauver

Laura et sa famille et essaient tout ce qu’ils peuvent pour aider Stuart (Photo : Laura Caluori)

En janvier de cette année, Laura Caluori a reçu un appel téléphonique qui allait changer sa vie.

On lui a dit que son frère de 39 ans, Stuart, avait reçu un diagnostic de glioblastome – une tumeur cérébrale cancéreuse de la taille d’une pièce de 2 £.

« Je l’ai tout de suite googlé, ce qui était probablement la pire chose que j’aurais pu faire, car le pronostic, les statistiques et tout ce qu’il disait étaient tout simplement horribles », a déclaré Laura, 38 ans, à Metro.co.uk.

« J’ai ensuite dû me rendre chez ma mère en voiture et lui annoncer la nouvelle. »

Stuart avait eu des maux de tête au tout début de l’année et pensait que cela pouvait être dû à ses lunettes. Cependant, un test oculaire de routine a exclu cela.

Une semaine plus tard, le conseiller commercial a commencé à oublier des mots et ne se souvenait plus du nom de sa petite amie.

Une tomodensitométrie a révélé une masse qui a été diagnostiquée par les médecins comme un glioblastome de grade quatre.

En raison de Covid, aucun membre de la famille de Stuart ne pouvait lui rendre visite à l’hôpital royal de Gloucester – seule sa petite amie, Esther, pouvait rester car elle vivait avec lui.

Après plus de tests et d’analyses, la famille a eu une lueur d’espoir, car les médecins ont déclaré qu’ils pourraient opérer Stuart – mais la chirurgie était considérée comme à haut risque.

Cependant, au cours d’une attente de trois semaines (y compris une période d’isolement Covid), la tumeur de Stuart s’est développée rapidement et un scanner préopératoire a révélé l’étendue de sa progression.

« Nous avons reçu un appel téléphonique, ce qui était horrible », se souvient Laura. « On nous a dit que la tumeur s’était rapidement développée à travers la ligne médiane de son cerveau, vers le côté droit, il n’était donc plus sûr de l’opérer. »

Laura a une page JustGiving en cours d’exécution pour Stuart (Photo : Laura Caluori)



« Il a été un frère aîné typique et ne laisserait jamais une mouche me blesser » (Photo: Laura Caluori)

La chirurgie n’étant plus une option, Stuart a été soumis aux six semaines de radiothérapie, suivies d’une chimiothérapie intense.

Pendant ce temps, Laura et Esther ont passé des heures à rechercher et à lire des livres sur le glioblastome – une maladie dont elles n’avaient jamais entendu parler auparavant. Ils ont également découvert qu’il y avait plus d’options de traitement – ​​au-delà du NHS et du Royaume-Uni.

« Le glioblastome n’est « incurable » que parce que le NHS n’a pas les traitements pour le guérir », explique Laura. « Mais en fait, les tumeurs elles-mêmes ne sont pas incurables, elles peuvent être guéries si vous obtenez le bon traitement. »

Le couple a trouvé une entreprise en Allemagne spécialisée dans tous les types de cancer et pionnière dans le séquençage de l’ADN et les thérapies ciblées.

Après avoir envoyé une biopsie de la tumeur de Stuart, la famille a reçu le feu vert de l’entreprise pour progresser avec un vaccin conçu pour aider le système immunitaire à reconnaître les cellules cancéreuses et à les tuer.

Cependant, il est venu avec un prix de 67 000 £ – quelque chose que Laura et Esther ont réussi à collecter auprès de leurs proches et grâce à des dons.

La conseillère en ressources humaines Laura a déclaré: «Il s’agissait de 10 000 £ pour l’évaluation, puis de 57 500 £ pour la composition du vaccin. Il leur a fallu trois mois pour se ressaisir QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE, QUI EST-CE ? et heureusement, avec nos amis et notre famille réunis, nous avons réussi à atteindre notre objectif.

« Stuart a pu s’envoler pour l’Allemagne le mois dernier et a reçu les quatre premiers de ses vaccins », ajoute-t-elle. « Nous saurons après sept heures si cela fonctionne, alors il doit y aller maintenant une fois par mois pendant un an. »

Stuart a reçu un diagnostic de glioblastome de grade quatre (Photo : Laura Caluori)



Il reçoit maintenant des vaccins allemands ainsi qu’un traitement au Royaume-Uni (Photo: Laura Caluori)

Cependant, face à un tel espoir, la famille a depuis reçu un autre coup.

Dans LORSQUE, une IRM a révélé que la tumeur de Stuart s’était à nouveau développée – ce qui a incité les médecins à modifier son traitement au Royaume-Uni, qu’il recevait parallèlement aux vaccins allemands.

Les médecins ont décidé de modifier sa chimiothérapie et ont suggéré deux nouveaux médicaments ciblés, dont aucun n’est disponible sur le NHS.

Maintenant, Laura lance un vaste appel pour collecter des fonds pour ces nouveaux médicaments pour Stuart, qui coûtent 10 000 £ par mois.

« Mon frère se bat pour sa vie et nous nous battons pour les traitements à lui donner », dit-elle.

«La page JustGiving était initialement destinée au vaccin, mais nous recherchons maintenant de l’aide pour couvrir les coûts des deux nouveaux traitements ciblés, qui l’accompagneront. Nous avons appris que rien n’aidera, le glioblastome doit être ciblé de toutes les régions, donc plus nous pouvons en lancer, meilleures sont ses chances de survie.

« Tout ce qui nous est recommandé, nous le faisons, donc notre seul obstacle est l’argent, car qui a cet argent ? C’est ridicule.’

Stuart est le père du chiot Archie (Photo: Laura Caluori)

Stuart et sa partenaire Esther se sont récemment mariés et bien qu’ils soient déjà parents d’un chiot appelé Archie, ils espèrent fonder une famille bientôt.

«Il a tellement de raisons de vivre», dit Laura. ‘Pas seulement ça, mais c’est mon frère et il a toujours veillé sur moi.

«Il a été un frère aîné typique et ne laisserait jamais une mouche me blesser.

« Je ne peux pas vivre sans lui.

Plus : Santé



Parce que la tumeur au cerveau a rendu Stuart incapable de lire ou d’écrire, Laura et Esther font tout leur possible pour amasser ces fonds et sensibiliser le public.

« Il a légèrement plongé récemment, mais nous pensons vraiment qu’il peut défier les probabilités et obtenir le traitement dont il a besoin et inverser la tendance », déclare Laura. et nous sommes impatients d’entendre son histoire à succès.’ CELA SEMBLE ÉTRANGE, COMME S’ILS SONT DÉTACHÉS DE L’EXPÉRIENCE, AINSI SERAIT SUGGERER QUE NOUS PERDONS CETTE LIGNE.

C’est le rêve de Stuart de redonner après cela, et sa femme Esther a été occupée à créer un site Web pour aider les autres à passer un diagnostic de glioblastome et à rechercher des options de traitement.

Son objectif est de sensibiliser et de fournir des liens informatifs vers des médicaments, des ressources et des options pour les patients et les familles.

« Esther et moi avons tellement appris », admet Laura. «Nous avons vu combien de temps il faut pour accéder aux choses, donc sur ce site Web, elle met tous les liens, tout ce que les gens peuvent consulter pour accéder à différents médicaments et sensibiliser au gliblastome.

«Environ 700 millions de livres sterling sont dépensés chaque année pour la recherche sur le cancer au Royaume-Uni, mais moins de 3% sont dépensés pour les tumeurs cérébrales, et c’est le plus grand tueur de cancer chez les enfants et les adultes de moins de 40 ans.

« Nous voulons nous battre et faire tout notre possible pour obtenir les fonds nécessaires pour potentiellement sauver sa vie », ajoute-t-elle. « En faisant cela, Stuart aura l’histoire la plus remarquable et nous pourrons aider les autres dans leur voyage. »

La page JustGiving de Stuart se trouve ici.

Vous trouverez plus d’informations sur l’histoire de Stuart sur @bathersbeatscancer sur Instagram ou sur l’histoire de Blasting the Glioblastoma-Stuart sur Facebook.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Une femme qui a reçu un traitement de fertilité après un cancer du col de l’utérus accueille un bébé à 39 ans



A SUIVRE : Un homme atteint d’un cancer du côlon jure d’épouser son âme sœur malgré un pronostic de 18 mois



PLUS : ‘Le cancer a suralimenté ma vie sexuelle – puis a complètement changé ma façon de voir l’intimité’

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();