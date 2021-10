La sœur d’un suspect de Floride a aidé la police à l’identifier alors qu’il était filmé en vidéo dans la chambre d’un enfant: rapports

La sœur d’un suspect accusé de s’être introduit par effraction dans une maison de Floride mercredi soir et d’avoir défait son short pendant qu’une famille dormait a aidé à l’identifier avant son arrestation jeudi soir, selon des informations.

Thomas Marnets, 52 ans, a été arrêté après s’être prétendument échappé de son domicile à Holiday, en Floride.

Sa sœur et plusieurs autres personnes ont envoyé des conseils à la police sur la base d’une vidéo de surveillance à domicile de l’effraction présumée qui a été rendue publique, a rapporté FOX 13 de Tampa Bay. Son employeur a également envoyé un pourboire.

Les détectives ont trouvé Marnets dans un motel et l’ont arrêté pour cambriolage, mais il a nié avoir volé quoi que ce soit dans la maison. Il portait les mêmes vêtements que dans la vidéo, ont indiqué les autorités, a rapporté la station.

Marnets serait entré dans la chambre d’une fillette de 9 ans dans la maison, en serait sorti et aurait défait son short, puis serait rentré, semble-t-il.

UN HOMME EN FLORIDE ENTRE DANS LA MAISON ET ENTRE DANS LA CHAMBRE D’UNE JEUNE FILLE, DIT LA POLICE

Les parents de la jeune fille, Jacqueline Eisinga et Daniel Roles, ont été réveillés par leur chien et le suspect s’est enfui sous leurs yeux.

Roles a déclaré qu’il avait poursuivi le suspect mais qu’il n’avait pas pu l’attraper.

« Je suis allé et j’ai vu que ma porte de garage était ouverte, ma porte latérale était cassée et mon portail était ouvert. Je viens de faire le tour de ma maison et je n’ai vu personne sortir. Je suis rentré et j’ai appelé le 911 », a-t-il déclaré. « Ça me donne la chair de poule, mec. C’est censé être un endroit sûr, et ce type est dans ma maison à fouiner autour de mes enfants et de ma famille. »

Eisinga a déclaré à FOX 13 qu’elle ne pouvait pas sortir l’incident de sa tête.

« Tout ce à quoi vous pensez, c’est que je suis tellement reconnaissante que ce soit tout ce que c’était », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, c’est horrible à dire parce que c’est toujours mauvais. Mais ma fille aurait pu être enlevée. Ma fille aurait pu être agressée. Cela aurait pu être bien pire. »