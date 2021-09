La soirée de l’Hippodrome de Madrid est déplacée de place

in

Communiqué de presse

La clameur du public se fait déjà entendre au loin lorsque les combattants sautent sur le ring. Et c’est que Noches de Gloria arrive enfin ce jeudi, sous la pluie, à sa grande première avec un changement de lieu. Il quitte l’hippodrome de Madrid pour se diriger vers le sud de la capitale à Espacio La Alquería, sur l’autoroute A-5 km 12,8. Mais d’abord, les boxeurs doivent faire face à la balance et voir s’ils sont à leur poids pour le combat du 23. Ils rencontreront pour la première fois leurs rivaux, après une longue attente, ce mercredi 22 septembre à 18h00. heures au Revival Café à Madrid.

L’emplacement n’a pas été choisi au hasard. S’il est surtout connu pour être un lieu emblématique pour les passionnés de course automobile, ils organisent également des soirées de boxe pour les messieurs en bons amoureux de ce noble art. A cette occasion ils accueilleront le premier contact de Glory Nights. Après une introduction par le promoteur de la soirée, Fernando Sánchez, et son projet Emporio Boxing, accompagné de Felipe Martínez, président de la Fédération espagnole de boxe. Plus tard, les 10 combattants, parmi lesquels figurent Youba sissokho, Amin Hachimi, Carlos Ramos, Camacho de Jordanie ou Mélanie Sorroche, ils passeront par l’échelle pour obtenir le feu vert avant le grand jour.

La soirée de boxe la plus spéciale a déjà commencé son compte à rebours : le 23 septembre prochain à 21h00, Glory Nights sonnera la cloche avec une soirée spectaculaire au cours de laquelle les participants pourront profiter de cinq combats d’importance internationale. L’événement sera un véritable spectacle, loin de l’idée que ce sport avait jusqu’à présent dans notre pays, dans un environnement unique qui étonnera tous les participants grâce au nouvel emplacement à Espacio La Alquería.

Ce seront les combats.