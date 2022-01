La soirée d’écoute de l’album de The Weeknd attire des stars et alimente les rumeurs de rencontres avec Angelina Jolie

Le weekend peut certainement attirer une foule – à la fois des normands et des célébrités – parce qu’un groupe de grandes stars se sont présentées lors d’une nuit pluvieuse à LA pour sa soirée d’écoute.

Zack Bia, Madelyn Cline, Louka Sabbat, petit bébé, Stassie Karanikolaou, Shaqle fils de Myles O’Neal, Signe de Ty Dolla et Lewis Hamilton a frappé Delilah dans WeHo pour la fête.

The Weeknd a annoncé il y a quelques jours à peine qu’il sortait l’album « Dawn FM ». La musique a été diffusée sur Twitch et Amazon.

Ce n’est pas surprenant… un tas de grandes stars de la musique figurent sur l’album, dont Tyler le créateur, Lil Wayne, Oneohtrix Point Jamais et Quincy Jones. Jim Carrey même des tuyaux dedans.

Maintenant, il y a eu beaucoup de spéculations avec The Weeknd Angelina Jolie, et il a certainement alimenté la spéculation avec la coupe, « Here We Go… Again. » Les paroles …

— Ma nouvelle copine, c’est une star de cinéma

— Je l’aimais bien, la fais crier comme Neve Campbell

— Mais quand je la fais rire, jure que ça guérit mes pensées déprimantes Parce que petite fille, c’est une star de cinéma

— Petite fille, c’est une star de cinéma Je me suis dit que je ne tomberais jamais Mais c’est reparti.

Nous comprenons l’allusion.